신현준, 12살 연하 아내♥·붕어빵 아들·딸 공개 "사랑해"

배우 신현준이 가족 사진을 공개했다.

신현준은 지난 19일 본인 소셜미디어에 "사랑해 사랑해 사랑해"라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다.

배우 신현준이 아내·딸의 사진을 공개했다. 신현준 인스타그램 캡처

사진 속 신현준은 아내, 두 아들·딸과 함께 다정한 포즈를 취했다.

신현준의 아내인 김경미 씨는 단아한 미모와 뚜렷한 이목구비로 감탄을 자아냈다.

특히 신현준 부부 아들·딸의 모습도 이목을 끌었다.

올해 만 9세인 첫째 아들 신민준군은 귀여운 매력을 발산했다.

둘째 아들 신예준 군은 올해 만 7세로 훈훈한 매력을 뽐냈다. 딸 신민서 양은 올해 만 4세로, 똘망똘망한 눈과 또렷한 이목구비가 돋보였다.

신현준은 딸을 목마에 태운 채 미소를 짓기도 했다.

이를 본 누리꾼들은 "현준님 인스타 보면 행복이 저에게도 전달되는 거 같아요. 늘 행복하세요", "예쁘고 사랑스러운 가족이네요" 등의 댓글을 올렸다.

한편 신현준은 1990년 영화 '장군의 아들'(감독 임권택)의 일본인 깡패 역 '하야시'로 데뷔했다.

1996년 영화 '은행나무' 침대에서 우직한 사랑을 간직한 '황 장군'을 맡아 스타덤에 올랐다.

드라마 '백야 3.98'(1998) '천국의 계단'(2003~2004) 카인과 아벨'(2009) 바보엄마'(2012) '각시탈'(2012) '울랄라 부부'(2012), 영화 '킬러들의 수다'(2001) '무영검'(2005) '맨발의 기봉이'(2006) '킬 미'(2009) 등에 출연했다. 12세 연하의 김경미 씨와 2013년 결혼해 슬하에 2남1녀를 두고 있다.

올해 영화 '귀신경찰', KBS 2TV 주말드라마 '다리미 패밀리' 등에서 활약했다.

