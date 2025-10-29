제이쓴 "둘째 계획 보류…홍현희, 산후우울증으로 힘들어해"

방송인 제이쓴이 둘째에 대한 생각을 밝혔다.

28일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '대놓고 두집살림'에서는 장윤정·도경완 부부, 홍현희·제이쓴 부부가 서로 짝을 바꿔 일을 하는 모습이 그려졌다.

이날 장윤정은 제이쓴과 조업을 하러 가던 중 "둘째 생각은 아예 없냐"고 물었다. 제이쓴은 "아예 없는 건 아닌데 사실 잘 모르겠다. 출산이 여성의 몸에 99% 위험이 가지 않냐"고 말했다.

이어 "제가 둘째를 원하고 이런 걸 떠나서 아내의 결정을 남편이 따라주는 게 맞다고 생각한다. 남편이 아이를 갖자고 하면 아내는 조금 부담스럽지 않을까 싶다"고 밝혔다.

제이쓴은 "현희가 아이 낳고 많이 힘들어했다. 우울감이 조금 보였다"며 "그래서 '아이는 내가 볼 테니까 밖으로 나가라'고 했다. 그게 출산하고 한두 달 지났을 때였다"고 했다.

이에 장윤정은 "내가 애를 낳아 보니 100일 전후로 우울증이 100% 온다. 강하게 오냐 약하게 오냐의 차이지 누구나 다 오는 것 같다"며 "몸은 이상해지고 머리카락 빠지면서 자존감이 완전히 떨어진다"고 했다.

제이쓴은 "말을 못 하더라도 힘들었을 것"이라고 공감했다.

