도봉서 지속가능발전교육 국제포럼

서울 도봉구가 다음달 14일 도봉구청 16층 자운봉홀에서 ‘지속가능한 공동체로서의 스마트 도시 재설계’를 주제로 ‘2025 도봉 ESD(지속가능발전교육) 국제포럼’을 연다.



28일 구에 따르면 이번 포럼은 환영사와 축사를 시작으로 기조 강연, 한·일 사례발표, 청소년 발표, 프로젝트 느루 중·고등부 유엔모의회의(MUN) 협의문 발표, 도봉-대학 ESD 캠퍼스 성과발표 순으로 진행된다.



기조 강연은 아부다시 쿠머 전 인도 국가환경교육센터 수석 전문관이 맡는다. 그는 지속가능한 공동체를 기반으로 한 스마트 도시의 비전을 주제로 강연할 예정이다.



사례발표에서는 문태훈 중앙대 교수와 미키 쓰카모토 일본 세이난가쿠인대 교수가 각각 한국과 일본의 지속가능한 미래 도시 모델을 소개한다. 청소년 발표와 프로젝트 느루 중고등부 MUN 협의문 발표에서는 지역 청소년들이 지역 문제를 진단하고 실천 과제를 제안한다.



오언석 구청장은 “포럼을 통해 지속가능한 공동체 비전과 실천 방향을 공유하고, 지역과 국제간 협력을 확장할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

