한복 차림 이상일 시장 ‘용인 세일즈’

이상일 경기 용인시장 등 시 대표단이 스페인 세비야에서 한복에 갓을 쓴 채 용인의 대규모 반도체 벨트와 관광자원을 소개해 이목을 끌었다.



28일 용인시에 따르면 시 대표단은 이달 21일(이하 현지시간)부터 7박9일 일정으로 스페인과 프랑스 방문 일정에 나섰다.



이 기간 이 시장은 23일 스페인 세비야에서 열린 ‘관광혁신 서밋(TIS 2025)’의 단독 세션에 참여했고, 방송 인터뷰에선 용인에 들어설 대형 반도체 산단·클러스터와 시 관광자원을 동시에 알렸다. 해당 인터뷰는 TIS 2025 주관사인 네벡스트 요청으로 성사됐다.



인터뷰에서 이 시장은 “단일 도시로는 세계에서 가장 큰 규모로 반도체 생태계를 갖게 돼 글로벌 반도체 중심도시로 도약할 것”이라며 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 진행 중인 프로젝트를 설명했다. 이어 “교통이 편리한 구성역 인근에 컨벤션 시설, 호텔, 복합환승 시설 설치를 계획하고 있으며 교통망도 지속해서 확충하겠다”고 덧붙였다. 그러면서 “교류를 촉진하는 건 디지털 기술을 통한 정보 교환과 공유”라며 “디지털 기술 발전이 한·유럽 간 관광 교류 활성의 밑거름이 된다”고 밝혔다.



이 시장은 같은 날 TIS 2025에 한국을 대표해 참여한 뒤 ‘한국과 유럽의 가교’라는 주제로 40여분간 강연했다.



용인시 대표단은 TIS 행사에 한복 차림으로 참여하는 모습(사진)이 행사 유튜브 채널에 올라오면서, 한국의 전통문화를 알리는 데 일조했다는 평가를 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지