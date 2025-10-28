“美·日 동맹, 새 황금시대”… 안보·경제 초밀착

집권 2기 들어 처음 아시아 순방에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령은 28일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 하고 양국 동맹 강화와 안보·경제 분야 밀착을 재확인했다. 아시아 핵심 동맹국인 일본과의 관계를 강화해 중국을 견제하고, 양국 관세합의 이행을 통해 미국 제조업 부활을 꾀하겠다는 의도로 풀이된다.

활짝 웃는 美·日 정상 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 일본 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 서명한 ‘미·일 핵심 광물 및 희토류 확보를 위한 프레임워크’ 문서를 들어 보이고 있다. 양국 정상은 “강력한 미·일 동맹”을 강조했다. 도쿄=로이터연합뉴스

일본이 국빈급 예우를 갖출 때 사용하는 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 열린 이날 정상회담에서 트럼프 대통령은 “우리(미·일)는 가장 강력한 수준의 동맹국”이라며 “양국 관계는 어느 때보다 강력해질 것”이라고 말했다.



다카이치 총리 역시 “(미·일은) 세계에서 가장 위대한 동맹이 될 것”이라며 “일본과 미국을 더 풍요롭게 하기 위해 일·미(미·일) 동맹의 새로운 황금시대를 함께 열 것”이라고 했다.



양측은 이날 회담에서 미·일 관세합의 이행, 희토류 등 핵심광물 공급망 강화 등을 논의한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 미국이 대일본 관세를 낮추되 일본이 5500억달러(약 790조원)의 대미 투자를 하기로 한 것을 두고 “미·일 무역 합의는 매우 공정한 합의”라고 강조했다. 일본의 대미 투자와 관련해 투자 기한, 절차, 이익 배분 방식 등이 불리한 불평등 합의라는 비판이 나오고 있으나, 이를 바꾸지 않겠다는 뜻으로 풀이된다.



두 정상은 회담 후 양국 관세합의를 착실히 이행한다는 내용을 담은 ‘미·일 새 황금시대를 향한 협정의 이행’ 문서와 희토류 공급망 강화 내용의 ‘미·일 핵심광물 및 희토류 확보를 위한 프레임워크’ 문서에 서명했다.



일본의 방위비 증액도 의제에 올랐다. 트럼프 대통령은 “일본은 군사 능력을 대폭 증강하고 있다”고 말했고, 다카이치 총리는 중국 견제 전략인 ‘자유롭고 개방된 인도태평양’의 진전을 위해 양국 협력을 강화하고 싶다는 뜻을 나타냈다.



다카이치 총리는 이날 회담에서 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 의사를 전달했다고 교도통신이 백악관을 인용해 전했다. 다카이치 총리는 태국·캄보디아 휴전 등 트럼프 대통령의 외교 성과를 언급하며 “전에 없던 역사적 위업으로, 이 정도 짧은 기간에 세계는 한층 더 평화롭게 됐다”고 말했다.

