LG, 데이터센터 액침냉각 시대 연다

LG전자가 SK엔무브, 미국 액침냉각 전문기업 GRC(Green Revolution Cooling)와 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 냉각솔루션을 액침냉각방식까지 확대한다. LG전자는 이를 통해 AI 데이터센터를 위한 최적의 냉각솔루션 공급자로서 입지를 한층 더 강화한다는 방침이다.



28일 LG전자에 따르면 LG전자·SK엔무브·GRC는 27일 경기 평택시 LG전자 칠러사업장에서 AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.



이번 협업으로 △LG전자의 칠러, 냉각수 분배 장치(CDU), 정밀한 냉각 제어를 위해 열부하를 균일하게 분산시키는 팬 월 유닛(FWU) 등 냉각 솔루션 △SK엔무브의 액침냉각 플루이드 △GRC의 액침냉각 탱크를 통합해 액침냉각 솔루션 기술 실증(PoC)을 진행한다. 실증은 평택 칠러사업장 내 구축된 AI 데이터센터 전용 테스트베드에서 진행된다. 이를 통해 3사는 액침냉각 솔루션 기반의 신규 비즈니스 기회를 적극 발굴할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지