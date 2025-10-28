[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 29일 (수요일)

쥐

96년생: 자신 없는 일은 애초에 손되지 마라.

84년생: 불행은 연이어 오니 기선을 제압해라.

72년생: 자동차매매 휴대폰점 소개업은 광고에 성과가 있다.

60년생: 집안분위기가 무거울 때이다

48년생: 기밀사항을 함부로 발설하지 마라.

36년생: 달빛이 유난히 밝고 영롱하구나.

소

97년생: 일이 공교롭게도 겹쳐 일어난다.

85년생: 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다.

73년생: 뒷일을 대비하는 게 좋다.

61년생: 대기만성격으로 훗날에 성공하는 기운이다.

49년생: 용기와 만용의 차이를 혼동말라.

37년생: 자애로운 마음으로 감싸주라.

범

98년생: 가족에 사소한 문제로 다투지 말자.

86년생: 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라.

74년생: 불운했던 과거는 빨리 잊자.

62년생: 업무에 차질이 우려된다.

50년생: 노하우를 더하면 성공이 높아진다.

38년생: 정하면 이롭지만 동하면 불리하다.

토끼

99년생: 하는일에 적은 변화가 있는 운이다

87년생: 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다.

75년생: 부동산업 건설업.금유업은 광고에 성과가 있다.

63년생: 대인관계에 있어서 매너를 중시하자.

51년생: 한 알의 밀알이 되자.

39년생: 미련이 가슴속에 지우버려라.

용

00년생 하는 일에 변동하지 말자.

88년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.

76년생: 인간관계에 가슴에 멍이 든다.

64년생: 주변에 동조하는 사람이 없다.

52년생: 자신의 마음부터 먼저 일하라.

40년생: 바쁘게 움직이지 않는 것이 좋다.

28년생: 유통업자는 거래 물량이 증대된다.

뱀

01년생 자신을 채찍질하는 것이 도움이 된다.

89년생: 다른 곳으로 움직이려니 힘들다.

77년생: 남의 쉴 때 열심히 하는 것이 중요하다.

65년생: 오늘은 신속하고 민첩하게 일을 처리하자.

53년생: 시작은 항상 어려움이 따른다.

41년생: 지나가는 말이라도 흘려듣지 말자.

29년생; 동남방에 좋은 의원이 있다.

말

02년생 금전문제가 발생하는 운이다.

90년생: 금전관계의 압력이 온다.

78년생: 엉겁결에 일을 추진하면 실수한다.

66년생: 오락실 복권업 영화관 광고는 성과가 있다.

54년생: 원칙이 결여된 시행은 무의미하다.

42년생: 건강식품을 구입을 조심하자.

30년생: 하는일에 적은 변화가 있는 운이다

양

03년생 신용이나 관재수를 주의하자.

91년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

79년생: 부족한 듯 모자란 것이 훨씬 이롭다.

67년생: 부부간에 감정 상하기 쉽다.

55년생: 금전문제에 고심이 온다.

43년생: 자식 덕택으로 예방될 수 있다.

31년생: 대체적으로 소일로 기운이 상승한다.

원숭이

04년생 금전관계에 신중한 대처가 필요하다.

92년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다.

80년생: 상호보완적인 관계를 찾자.

68년생: 눈높이에 알맞게 맞추자.

56년생: 서둘러 방지책을 마련해야 한다.

44년생: 자식도 머리가 크면 간섭은 하지 마라.

32년생: 물건 구입이 잘못되어 손실이 온다.

닭

05년생 이동 변화는 금물이다.

93년생: 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다.

81년생: 친구가 잘되는 것을 보면 괜한 질투다.

69년생: 전기전자 통신업 보석상은 광고에 성과가 있다.

57년생: 통신에 즐거움이 있다.

45년생: 예방할 수 있는 길을 모색하라.

33년생: 적당한 운동과 휴식이 필요하다.

개

06년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다.

94년생: 손해본다고 속상해하지 마라.

82년생: 동등한 관계를 유지하라.

70년생: 항상 쉬운 방법만을 찾지 말라.

58년생: 화를 내면 일을 크게 그르친다.

46년생: 속내를 보이지 않아야 안전하다.

34년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다.

돼지

95년생: 이성과의 관계에 갈등이 생기는 운이다.

83년생: 괜스레 많은 유혹들이 다가온다.

71년생: 룰에 따라 행동하는 것이 필요하다.

59년생: 자기가 자신을 믿고 처리하라.

47년생: 불필요한 아집이 금불이다.

35년생: 현재 일은 미루지 말고 실행하라.

