“허리 똑바로 세우고 가슴 펴면 누구나 건강해질 수 있어요” [마이 라이프]

“허리를 똑바로 하고 가슴을 펴면 건강한 삶을 살 수 있어요. 이것이 몸을 살리는 ‘몸살림운동’입니다.”

김철 몸살림운동본부 상임지도위원이 20일 서울 강남구 선릉에 위치한 몸살림운동본부 수련원에서 몸살림운동의 원리를 설명하고 있다. 김 위원은 불가와 선가에서 전통적으로 이어져 내려온 인술에 바탕을 둔 몸살림운동법을 만들었다. 허리를 바로 세우면 건강하게 생활을 할 수 있다는 간단한 원리고 국민건강 개선에 앞장서고 있다. 남정탁 기자

척추를 바로 세우면 활기찬 몸을 만들 수 있다는 간단한 원리로 국민 건강을 지키는 일에 인생을 건 사단법인 몸살림운동본부 김철(76) 상임지도위원을 20일 서울 강남구 선릉에 위치한 본부 수련원에서 만났다.

김 위원은 “몸살림운동은 스스로 자기 몸을 만들어 갈 수 있는 운동이기 때문에 누구나 건강해질 수 있다”고 말했다. 너무 간단한 원리 때문에 한 번 들으면 ‘정말일까’하는 의구심이 든다. 하지만 이 운동법으로 건강을 지키는 회원들이 전국은 물론 해외에서까지 동호회를 만들어 자발적으로 참여하고 있다. 운동 효과가 크다는 소문이 나면서 회원 수는 증가하고 있다.



언제 어디서나 혼자 할 수 있는 운동법으로 국민 건강에 이바지할 수 있어 행복하다는 그가 몸살림운동을 접한 것은 군 제대 후인 1970년대 중반으로 거슬러 올라간다. 젊은 시절 방황을 하던 그는 강원 평창군 한 사찰에서 무애(無愛) 스님을 운명처럼 만났다. 인생의 터닝포인트가 된 셈이다. 당시 무애 스님은 병을 고쳐 달라고 찾아오는 환자들을 치료하고 돌봤다. 변변한 병의원이 없던 시골에서 무애 스님은 환자를 정성껏 치료하는 것으로 소문이 자자했다.



어느 가을날 독사에 물린 환자의 독을 입으로 빨아낸 뒤 약초를 발라 치료하는 무애 스님의 인술(仁術)에 빠져들었다. 무애 스님은 1910년대 오대산 상원사의 동자승 시절, 하루에 천리를 다니며 환자를 고친다는 최천리 선생을 만나 인술을 전수받았다고 전해진다.

김 위원은 밥 먹고 잠자는 시간을 제외한 모든 시간을 무애 스님과 함께했다. 무애 스님이 환자를 치료하고 돌보는 모습을 보면서 원리와 과정을 익혔다. 중요한 내용은 공책에 빠짐없이 적고 몸이 기억하도록 연습하느라 숱하게 밤을 새웠다. 그렇게 시간은 흘러갔다. 당초 일주일 정도 머무르다 떠날 계획이었지만 계절이 네 번이나 바뀔 동안 무애 스님 곁을 지켰다.



그는 “몸살림운동은 무애 스님의 가르침에서 출발했으니 불가(佛家)와 선가(仙家)에서 전통적으로 이어진 인술이 녹아 있다고 보는 것이 맞다”고 말했다.



4년의 시간이 흐른 뒤에야 그는 평창을 떠나 서울에서 사회생활을 했다. 이후 서른아홉의 나이에 미국 하와이로 이민을 훌쩍 떠났다. 미국에서의 생활은 생각만큼 녹록지 않았다. 어렵게 구한 여행사에서 관광버스를 운전하며 생활하던 어느 날 자동차 핸들을 돌릴 수가 없을 정도로 어깨가 아팠다. 과로가 원인이었다. 약을 먹고 버텼지만 통증은 수그러들지 않았다.



문득 무애 스님의 빠진 어깨를 교정하던 방법이 떠올랐다. 스승이 하던 대로 아픈 어깨 부분을 손으로 어루만지다 탁 치니까 ‘뚝’소리가 나면서 어깨가 교정됐다. 통증이 사라진 것은 물론 그 자리에서 손을 들어 만세를 부를 정도로 호전됐다.

이때부터 그는 훗날 몸살림운동으로 확립된 운동법을 하나씩 체계적으로 정리하기 시작했다. 10여년간의 이민생활을 정리하고 귀국한 2000년부터 몸살림운동의 전신인 ‘활선(活禪)’이란 이름으로 활동을 개시했다. 어렵지 않은 운동법으로 건강을 지키는 사람이 있다는 입소문이 나면서 하나둘 사람들이 모여들기 시작했다. 건강법을 가르쳐 달라는 요구가 커지자 그는 2005년 3월 광화문에 수련원을 열었으며 2008년 드디어 몸살림운동본부를 직접 창설해 발족했다.

그는 “몸살림운동은 수련자들 스스로 건강을 지키는 것”이라고 설명했다. 몸살림운동은 허리를 꼿꼿하게 세우고 가슴을 활짝 펴면 건강해진다는 아주 쉬운 원리에서 출발한다. 쉽고 힘들지 않아 운동 같지도 않은 것이 무슨 효과가 있겠냐고 하는 사람도 더러 있었다. 그래서 몸살림운동은 의지를 갖고 꾸준히 하는 것이 가장 중요하다. 너무 쉬워 운동이 안 될 것이라고 생각해 중도 포기하는 사례도 있지만 성실하게 실천하다 보면 건강한 삶을 살고 있는 모습을 보게 된다.



“우리 몸의 질병은 대부분 허리가 잘못돼 생겨납니다. 허리가 잘못되는 첫 번째 원인은 고관절과 엉덩이가 틀어졌기 때문입니다.”



김 위원은 “고관절이 틀어지면 골반이 균형을 이루지 못해 요추, 흉추, 경추가 점진적으로 틀어지게 돼 척추측만과 몸이 앞으로 굽게 된다”며 “몸이 앞으로 굽게 되면 오장육부가 눌려 밑으로 처지면서 제 기능을 못 해 병이 생긴다”고 주장했다.

그는 하루종일 의자에 앉아 생활하는 직장인과 학생들에게 몸살림운동이 가장 필요하다고 권했다. 아무리 좋은 의자라도 장시간 앉아 있으면 허리가 구부러진다. 성장기의 학생들이 의자에 앉아 있는 시간이 길어지면서 척추측만증으로 고생하는 것도 같은 이치다. PC방에서 컴퓨터 게임에 몰입하는 청소년과 컴퓨터로 일을 해야 하는 직장인들이 가장 많이 불편을 호소하는 부분도 허리다.



현대병도 허리만 바로 세우면 회복될 수 있는 게 바로 몸살림운동이라고 인터뷰 내내 강조했다.



몸살림운동의 가장 기본은 방석체조와 제자리 걷기다. 그는 “이 두 가지 기본 운동은 초등학생이 집에서 숙제를 하듯이 매일 해야 하기 때문에 ‘방석숙제’와 ‘걷기숙제’로도 불린다”고 소개했다.



방석숙제는 흔히 볼 수 있는 방석을 반으로 접어 허리에 받친 후 매일 15분씩만 누워 있으면 누구나 바른 자세를 잡을 수 있다. 그는 “너무 쉬워 일반인들이 효과에 반신반의한다”며 웃으며 말했다.



그는 방석숙제만 3개월 하면 놀랄 정도로 건강이 회복되는 것을 느낄 수 있다고 장담했다.



또 다른 기본운동인 ‘제자리걷기’는 허리 뒤로 깍지를 끼고 양 무릎과 복숭아뼈가 스칠 정도로 가볍게 제자리걸음을 20분 정도 하면 바른 자세로 변한 몸을 확인할 수 있다. 제자리걸음은 골반에서부터 엉덩이, 요추, 흉추, 경추를 정렬시켜주는 효과가 있다. 비록 제자리걸음이지만 정석대로 하면 20분 만에 이마에 땀이 맺힌다. 이 두 가지 숙제만 매일 한다면 평생 건강을 지켜주는 보약이 될 것이라는 게 김 위원 설명이다.

그가 추천하는 운동법이 또 있다. 바로 몸살림팔법이다. 이 운동은 척추를 곧추세워 오장육부가 제자리를 찾는 데 도움을 준다. 8가지 기본운동을 할 때는 힘을 빼고, 천천히, 몸의 중심을 유지하는 것이 가장 중요하다. 몸살림팔법체조는 서서 허리굽히기, 누워 등뼈 바로잡기, 앉아서 허리 비틀기 등 8가지로 누구나 쉽게 따라 할 수 있다. 단순하고 어렵지 않기 때문에 어린이부터 노인까지 따라 할 수 있는 것이 몸살림운동의 가장 큰 장점이다. 이 점이 전국적으로 자발적인 동아리 형태로 몸살림운동이 퍼지고 있는 이유다.



하지만 그에게 영광과 행복만 있었던 것만은 아니었다. 그에게 수련을 받던 제자들이 별도의 유사 단체를 만들어 활동하는 모습에 배신감을 느껴 시골에서 한동안 생활하기도 했다. 시간이 흘러 오해가 풀리기도 했지만 마음 한구석에는 씻어내지 못한 상처로 남아있다.



그는 몸살림운동을 통해 이름만 대면 알 만한 유명인의 건강을 되찾아준 것은 회원들 사이에서 공공연한 비밀이라고 웃으며 얘기했다. 한 젊은 연예인은 이유 없이 갑자기 쓰러져 4년여 동안 대중 앞에서 모습을 감췄다. 부모님과 인연이 닿아 그를 찾아온 이 연예인은 몸살림교정법으로 3개월 만에 회복돼 현재 왕성한 활동을 하고 있다.



그는 국내외 유명인의 건강을 되찾아준 사례를 시간이 가는 줄도 잊은 채 열거했다. 몸살림운동을 배워 보고 싶은 욕구가 솟구쳐 올랐다.



현재 전국에는 몸살림운동 동호회가 100여개에 달한다. 광역자치단체는 물론 면 단위 지역에까지 동호회가 생겨나고 있다. 싱가포르와 말레이시아, 미국 샌프란시스코 등 해외에서도 몸살림운동을 통해 건강을 되찾는 동호회원들이 생겨나고 있을 정도다.



그는 내년쯤 몸살림운동에 꼭 필요한 내용을 남녀노소 누구나 실생활에서 접목할 수 있는 책을 펴낼 계획이다. 수건체조가 방석체조로 개선됐듯이 새로운 운동법과 언제 어디서든 곧바로 응용할 수 있는 몸살림운동의 핵심만을 간추려 넣을 예정이다.

김 위원은 몸살림운동을 배운 동호회 회원들이 각 지역에서 사회봉사활동을 병행하는 것에 보람을 느낀다고 했다. 회원들은 경로당과 평생학습원, 초등학교 등에서 바른 자세를 통한 건강회복운동에 적극적으로 참여하고 있다. 그가 젊었을 때 어깨너머로 배운 건강법이 시민운동으로 확산돼 국민건강을 지키는 데 활짝 꽃을 피우고 있는 것이다.



김 위원은 “몸살림운동은 나를 살리는 운동”이라며 “내 건강을 남한테 맡기지 말고 내가 지킨다는 생각으로 허리운동으로 바른 자세를 만든다면 평생 건강한 삶을 살 수 있다”고 강조했다.

몸살림운동 창시한 김철 상임지도위원은… ●1949년 서울 출생 ●선인고등학교 ●‘디스크는 없다’ ‘몸의 혁명’ ‘김철의 몸살림 이야기 상·하’ ‘알기 쉬운 몸살림운동’ 등 출간

