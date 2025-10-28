“이러면 누가 애 낳냐”…260만 유튜버, 산후 출혈로 10번 기절 ‘응급실 뺑뺑이’ 일침

유튜브 채널 ‘엔조이커플enjoycouple’ 캡처



260만 구독자를 보유한 유튜브 크리에이터 ‘엔조이커플’의 임라라가 출산 후 심각한 출혈로 생사를 오갈 뻔한 사연을 전했다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘엔조이커플’에는 ‘걱정해주신 여러분 감사합니다.’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에서 임라라와 남편 손민수는 쌍둥이 출산 후 겪은 극한의 상황을 솔직하게 털어놓았다.

임라라는 지난 14일 제왕절개로 쌍둥이를 낳은 뒤 9일째 되던 날 갑작스러운 하혈이 시작됐다고 밝혔다. 그는 “제왕절개로 잘못된 건 아니다. 출산 후 9일 정도 회복 중이었는데 갑자기 하혈을 했다”라고 말했다.

유튜브 채널 ‘엔조이커플enjoycouple’ 캡처

손민수는 “라라의 산모 기저귀가 피로 흘러넘쳐서 바닥에도 흘렀다. 화장실 물을 튼 줄 알았는데 피였다. 그땐 정말 죽을 수도 있겠다 싶었다”라며 당시를 떠올렸다.

이후 임라라는 구급차를 타고 병원으로 향했지만, 충격적인 현실을 마주해야 했다. 그는 “구급차를 타고 병원 여러 곳에 전화했는데 받아주는 응급실이 한 곳도 없었다. 결국 30~40분 걸리는 출산한 병원으로 이동했다”라며 “그 상황이 너무 트라우마였다. 병원은 이렇게 많은데 왜 안받아주는지 이해가 안 갔다. 이러면 누가 아이를 낳겠나”라고 토로했다.

유튜브 채널 ‘엔조이커플’ 캡처

특히 임라라는 “뉴스에서 산모가 응급차에서 병원 못 찾아 돌다가 사망했다는 걸 보고 늘 안타까워했는데, 제가 직접 그 상황이 되니 말이 안 되더라”며 “요즘 저출산이라고 하지만 정작 산모와 아기의 생명이 보장되지 않으면 무슨 의미가 있냐”고 일침을 가했다.

그러면서 “많은 분의 기도 덕분에 지금은 회복 중이다. 저 같은 상황이 더는 생기지 않았으면 좋겠다. 출산은 정말 목숨 걸고 하는 일이다. 위급한 상황에서도 즉각적인 조치를 받을 수 있는 시스템이 마련되었으면 좋겠다”라고 덧붙였다.

현재 임라라는 회복 단계에 접어든 것으로 알려졌다. 손민수는 “그때는 정말 죽을 수도 있겠다고 생각했다”며 함께했던 구급대원과 의료진에게 감사 인사를 전했다.

한편, 임라라와 손민수는 지난해 5월 결혼해 약 1년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 두 사람은 유튜브 채널 ‘엔조이커플’을 통해 일상과 진솔한 이야기를 공유하며 많은 사랑을 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지