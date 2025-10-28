“황금 취향 저격”…李대통령, 트럼프 방한 선물로 ‘경주 금관’ 선물 검토

이재명 대통령이 오는 29일 국빈으로 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 경주 금관을 선물한다.

27일 오전 경북 경주시 국립경주박물관에서 열린 특별전 '신라 금관, 권력과 위신' 언론 공개회에서 신라 금관 등이 공개되고 있다. 뉴시스

28일 대통령실에 따르면 이 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한하는 트럼프 대통령에게 특별 제작된 경주 금관 모형을 선물하는 방안을 검토 중이다. 해당 금관은 한미 정상의 친교 일정에서 전달될 것으로 예상된다.

대통령실은 APEC 정상회의 주최국으로서 참석하는 각국 정상들에게 예우를 갖춘 세심한 선물을 준비하고 있다. 금관 모형 선물은 이번 정상회의가 열리는 경주의 역사성을 살리면서 트럼프 대통령의 황금빛 취향을 고려한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 백악관 집무실을 황금빛으로 꾸밀 만큼 황금색을 좋아하는 것으로 알려졌다. 앞서 이 대통령도 백악관에서 정상회담을 진행하던 중 황금빛으로 꾸며진 집무실을 칭찬하며 긴장된 회담 분위기를 누그러뜨린 바 있다.

이 대통령은 “밝고 황금색으로 빛나는 게 정말 보기 좋다. 품격 있어 보이고, 미국의 새로운 번영을 상징하는 것 같다”고 말했고, 트럼프 대통령도 만족스러운 듯 “고맙다”고 화답했다.

한편, 다카이치 사나에 신임 일본 총리도 트럼프 대통령 방일 당시 금박 기술을 활용한 황금 골프공을 선물한 바 있다.

