피죤, 섬유탈취제 '스프레이피죤' 3종 리뉴얼 출시

종합생활용품 전문기업 피죤이 섬유탈취제 ‘스프레이피죤’ 3종을 리뉴얼 출시했다.

피죤 ‘스프레이피죤’은 핑크로즈, 옐로미모사, 블루비앙카 등 세 가지 향으로 구성됐다. 향을 중요시하는 최근 트렌드를 반영해 기존 자사 제품 대비 향기 성분 함량을 3배 강화했다. 피죤에서 진행한 향 지속성 테스트 결과 사용 1시간 후에도 향이 뚜렷하게 유지됐다. 24시간이 지난 후에도 향이 충분히 인지되는 지속력도 보였다.

피죤 섬유탈취제 '스프레이피죤' 3종. 피죤 제공

한국의류시험원(KATRI)에서 암모니아, 포름알데히드, 트리메탈아민과 같이 3대 생활 악취에 대해 99%까지 제거하는 탈취력 테스트를 완료했다.

패키지 디자인도 새로워졌다. 향 이름에 걸맞게 핑크, 옐로, 블루로 색상을 통일했고 플라워 향을 연상시키는 이미지를 더해 고급스러움을 높였다.

피죤 관계자는 “스프레이피죤은 피죤만의 향 연구 노하우를 담아 더 깊고 오래 지속되도록 만든 제품”이라며 “유해 성분을 배제하고 안전성 검증을 강화해 걱정 없이 사용할 수 있다”고 설명했다.

