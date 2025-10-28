“오빠, 집값 또 오를 것 같아”…대책 쏟아져도 소비자 기대는 4년 만에 최고

서울 중구 남산에서 바라본 아파트 단지. 10월 주택가격전망지수 122… 2021년 10월 이후 4년 만에 최고치를 기록했다. 뉴스1

“요즘 부동산 대책이 계속 나온다지만, 서울 아파트값이 다시 오를 것 같아요.”

서울 마포에 사는 40대 직장인 김모씨는 최근 전세 재계약을 앞두고 고민이 깊다. 그는 “작년엔 가격이 좀 잡히는가 싶었는데, 주변에선 또 ‘이제는 바닥 찍었다’는 말이 많아요”라고 말했다.

김씨처럼 ‘집값이 다시 오를 것 같다’는 소비자들의 기대감이 4년 만에 최고 수준으로 치솟았다.

28일 한국은행의 ‘10월 소비자동향조사’ 결과, 주택가격전망지수는 122로 전월 대비 10포인트(p) 급등했다.

이는 2021년 10월(125) 이후 4년 만에 최고치이며, 상승 폭 역시 2022년 4월 이후 최대였다.

이 지수는 ‘현재보다 1년 뒤 집값이 어떻게 될까’에 대한 응답을 수치화한 것으로, 100을 넘으면 상승을 예상하는 소비자가 더 많다는 뜻이다.

즉, 정부가 연이어 부동산 대책을 내놨음에도 시장은 ‘집값이 다시 오를 것’으로 본 셈이다.

한국은행은 “수도권을 중심으로 아파트 매매가격 상승세가 이어지면서 지수도 동반 상승했다”고 설명했다.

이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “조사 응답의 75%가 대책 발표 이전(14일)에 이뤄져, 10·15 대책의 영향이 온전히 반영된 것은 아니다”라며 “다만 소비자들의 기대심리가 6월 수준(120)을 회복했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

결국, 정부의 ‘진화식 대책’에도 소비자들은 여전히 시장의 온도를 ‘상승국면’으로 체감하고 있는 것이다.

◆소비자심리지수는 오히려 하락

반면 소비자심리지수(CCSI) 는 109.8로 전월(110.1)보다 0.3p 떨어졌다.

이는 6월(108.7) 이후 4개월 만의 최저치로, 두 달 연속 하락이다.

한은은 “한미 무역 협상 지연, 미·중 갈등 재부각 등이 복합적으로 작용했다”고 설명했다.

특히 향후경기전망지수(94) 가 3p 내려가며 소비 심리가 다소 위축된 것으로 나타났다.

반면 금리수준전망지수(95) 는 2p 올라, 금리 인하 기대감은 약화했다.

환율 불안과 집값 상승 우려가 동시에 영향을 미친 것으로 분석된다.

향후 1년간 물가 상승률 전망치(기대인플레이션율)는 2.6%로 전월보다 0.1%p 상승했다.

조사는 이달 14일부터 21일까지 전국 2천500가구를 대상으로 진행됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지