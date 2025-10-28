필기 탈락자 합격에 낙하산 임원… 전주시설공단은 채용비리공단?

전북 전주시 스포츠·주차 시설 등을 운영하는 전주시설관리공단이 최근 잇따른 정규직 채용과 임원 인사에서 공정성 논란에 휩싸였다. 직원 공채 1차 필기시험에서 탈락한 지원자가 최종 합격자로 발표된 사실이 드러난 데 이어 자격 미달 논란이 있는 시 인사가 임원으로 선임돼 감사원·경찰 조사를 동시에 받고 있다.



27일 전주완산경찰서에 따르면 경찰은 시 시설관리공단이 이달 초 공단 내 핵심 간부직인 시설본부장을 채용하는 과정에서 자격 미달 인사의 선임 의혹을 제기하는 고발장을 접수해 채용과 인사 절차 전반에 대한 조사에 착수했다. 감사원도 응모 자격 검토 내역과 임원추천위원회 회의록, 심사 자료 등을 제출받아 문제점을 살피고 있다.



공단은 전임 경영본부장이 전주시장 비서실장으로 자리를 옮기며 발생한 공석을 채우기 위해 이달 초 공개 모집 절차를 진행했다. 지원자 8명 중 7명이 면접에 참여했고, 최종적으로 우범기 시장 캠프 출신이자 시장 비서실 의전팀장으로 일했던 50대 이모씨가 임명됐다. 이씨는 우 시장의 선거 시절부터 일정을 수행하며 3년간 비서실 6급 공무원으로 재직했다.



문제는 공단의 응모 자격이 ‘국가 또는 지방공무원 5급 이상으로 3년 이상 근무한 자’ 등으로 규정돼 있어 6급 경력자인 이씨는 자격 요건을 충족하지 못했다는 점이다. 시민단체들은 “자격 미달자를 ‘기타 조항’으로 끼워 맞춘 전형적 측근 인사로, 행정 신뢰를 무너뜨리고 있다”며 반발했다. 공단 측은 “응모 요건 중 ‘기타 이에 준하는 자격이 있다고 임원추천위에서 인정하는 자’ 항목을 적용해 공정하게 채용했다”고 해명했지만 사실상 특정 인물에 맞춰 자리를 만들어 준 ‘위인설관’이란 지적이 나온다.



앞서 공단은 지난 5월 정규직 공개 채용에서 필기시험에 불합격한 지원자를 최종 합격자로 발표해 물의를 빚었다. 당시 필기시험에 65명이 응시해 최종 면접엔 선발 예정 인원의 3배수가 응했다. 그러나 공단은 1명을 뽑는 해당 부문에서 4순위로 탈락한 A씨를 ‘응시자 결원 발생’을 이유로 면접 명단에 포함시켜 최종 합격자로 결정했다. 이 사실은 탈락자가 국민권익위원회에 민원을 제기하며 드러났다. 공단은 자체 감사에서 ‘채용 담당자 실수로 빚어진 단순 행정 착오’로 결론 내렸다. 하지만 시의회 등에서 비판이 이어지자 인사 부서장과 팀장, 담당자 등 3명의 징계를 결정하고 28일 징계위원회에서 그 수위와 피해자 구제 방안을 논의할 예정이다.

