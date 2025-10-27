[포토] 이정은 '영화 기대하세요!'

배우 이정은이 27일 서울 용산 CGV에서 열린 영화 ’하얀 차를 탄 여자’의 언론시사회에 참석해 인사말을 하고 있다.

영화 ‘하얀 차를 탄 여자’는 피투성이 언니를 싣고 병원에 온 도경(정려원 분)이 경찰 현주(이정은 분)에게 혼란스러운 진술을 하면서 모두가 다르게 기억하는 범인과 그날의 진실에 다가가는 서스펜스 스릴러다.

