인천시교육청, 강화교육발전특구 선도지역 상향 지정

인천시교육청은 강화교육발전특구가 특별교부금 5억원을 추가 확보했다고 27일 밝혔다. 교육부의 ‘교육발전특구 시범지역 운영성과 평가’에서 우수 관리지역에 선정돼 ‘선도지역’으로 상향 지정된 데 따른다.

강화교육발전특구는 ‘캠퍼스형 작은학교 클러스터’ 중심으로 소규모 학교를 네트워크로 연결하고 공동 교육과정을 선보였다. 인구감소 지역의 교육 한계를 극복하고 학생들에게 균등한 학습 기회를 제공하는 혁신적 모델로 주목받고 있다.

주요 성과로는 강화학생성공센터 내 ‘강화에듀센터’ 구축을 비롯해 △항공우주·AI·스포츠·영어 클러스터 운영 △농어촌 유학 프로그램 및 지역 협력사업 확대 등이 있다. 시교육청은 이번 결실을 계기로 특화 공교육 차별화 강화 및 강화군의 특성을 살린 미래지향적 교육 허브를 구축할 계획이다.

도성훈 인천시교육감은 “강화 지역의 특화된 공교육 혁신 전략으로 인재 유출은 막고 학령인구를 유입시킬 것”이라며 “앞으로도 교육발전특구 프로젝트를 계속해 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지