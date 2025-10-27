의성군, 옛 구천초 용호분교에 농업근로자 기숙사 건립

경북 의성군은 농림축산식품부의 농업근로자 기숙사 건립지원 사업 공모에 선정돼 사업비 24억원을 확보했다고 27일 밝혔다.

군은 공모사업 선정에 따라 옛 구천초등학교 용호분교를 매입해 지상 2층 규모 기숙사 1개 동을 리모델링한다. 국내외 농업근로자가 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 공동주방과 세탁실, 휴게 공간 등 생활편의 시설은 물론 커뮤니티 공간과 체육시설 등 복합문화 공간을 조성한다.

현재 군은 외국인 계절근로자와 내국인 근로자 수요가 빠르게 증가하고 있지만 동부권역에 비해 서부권역에는 숙소가 부족해 농촌 고용기반 확보에 어려움을 겪고 있다. 공모사업 선정으로 외국인 근로자의 숙소 부담을 줄이고 근로자에게는 안정적인 주거환경을 제공할 수 있을 것으로 군은 기대하고 있다.

김주수 군수는 “농업근로자 기숙사 건립사업 선정은 농업인력 확보와 고용안정의 중요한 전환점이 될 것”이라며 “근로자 인권과 복지를 보장하고 안정적인 영농환경 기반시설 구축을 통해 의성군 농업대전환을 선도해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지