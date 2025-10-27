‘심정지 2건 터지게 해주세요’ SNS 글 올린 구급대원 “장난”

인천의 한 소방서에서 최근 ‘요양원 심정지 터지게’, ‘지하철 화장실 출산’ 등 상식 밖의 어처구니 없는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 인물이 구급대원으로 드러났다.

27일 인천소방본부 등에 따르면 지난달 25일 개인 인스타그램 계정의 이 같은 글 게시자는 남동소방서 모 119안전센터 소속 구급대원 대체인력 기간제 근로자 A씨로 파악됐다. A씨는 소방 당국 조사에서 “악의적인 의도 없이 사무실에서 글을 썼고 장난으로 사진을 올렸다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

인천 남동소방서 관할 구급센터 사무실 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 올라왔다. 연합뉴스

당시 A씨는 구급센터 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉은 모습과 함께 컴퓨터로 작성된 글을 촬영한 사진을 올렸다가 당일 삭제했다. 사진에는 ‘요양원 심정지 2건 터지게 해주세요’, ‘지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요’ 등 위급한 상황을 바라는 문구가 적혀 있다.

이번 사건이 외부로 알려진 뒤 그는 최근까지 휴가를 낸 것으로 전해졌다. 소방 당국은 다만 A씨의 평소 근무 태도와 동료 관계 등을 감안해 별도로 징계하지는 않았다. 국민신문고 민원을 접수한 소방 당국은 조직 이미지가 손상됐다고 보고 A씨에게 SNS 윤리 수칙과 부적절한 사례 등을 안내하는 특별교육을 실시했다.

