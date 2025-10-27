‘교육특별구’ 선포한 마포…“모든 세대가 함께 성장하는 교육도시로”

지난 25일 서울 마포구 홍대레드로에서 열린 2025 마포 미래교육페스티벌에 참석하여 인사말 하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공

서울 마포구(구청장 박강수)가 지난 25일 레드로드 R5~R6 구간에서 ‘2025 마포 미래교육페스티벌–마포愛 교육愛(마포애 교육애)’를 열고 ‘교육특별구 마포’ 출범을 공식 선언했다고 27일 밝혔다.

행사에서 마포구는 ‘모든 세대가 함께 성장하는 교육중점도시’를 비전으로 내세우며, 이를 실현하기 위한 다섯 가지 핵심 목표를 제시했다. ▲믿고 맡길 수 있는 안심 돌봄체계 구축 ▲지역사회와 연계한 문화·예술·체육 교육생태계 조성 ▲안전하고 혁신적인 학습환경 조성 ▲미래 인재 양성을 위한 진로교육 확대 ▲청년과 지역이 함께 성장하는 상생교육 실현이 그것이다.

구는 우선 마포형 보육모델 ‘베이비시터하우스’를 확충하고, 지역사회와 협력하는 ‘안심돌봄 시스템’을 체계화할 계획이다. 또 지역 예술인과 협업해 청소년의 감수성과 창의성을 키우는 교육 프로그램도 확대한다.

청소년을 위한 ‘스터디카페’ 공간을 늘리고, 교육 인프라가 집약된 ‘마포 교육특화거리’도 지정해 학습환경을 정비할 방침이다. 아울러 진로·진학 정보센터를 신설하고, 대학 연계 프로그램을 통해 맞춤형 진로 교육을 지원한다.

대학생 멘토단 운영과 청년 창업·일자리 연계 지원도 강화해 지역과 세대가 함께 성장하는 기반을 다진다.

선포식은 ‘미래교육페스티벌’ 현장에서 진행돼 의미를 더했다. 박강수 구청장은 백남환 마포구의회 의장, 서부교육지원청 교육장, 학생 대표들과 함께 비전 선포 퍼포먼스를 펼치며 “미래교육도시, 교육특별구 마포”의 출발을 알렸다.

박 구청장은 “이번 선포는 마포 교육의 새로운 도약이자 지역이 함께 만드는 교육공동체의 약속”이라며 “아이들이 가능성을 마음껏 펼칠 수 있는 교육특별구 마포를 만들어가겠다”고 말했다.

