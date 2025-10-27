K팝 세계무대 된 하남… 1000만 세계인 홀릭

경기 하남시에서 열린 K팝 댄스 축제에 전 세계 1000만명 넘는 팬들의 눈길이 쏠렸다. 7000만 팔로어를 지닌 인플루언서 20개 팀이 참가한 이번 축제를 통해 하남은 ‘글로벌 공연문화 중심도시’를 향해 힘찬 발걸음을 내딛게 됐다.



26일 하남시에 따르면 21∼23일 사흘간 시 주요 명소에서 열린 ‘2025 글로벌 K팝 댄스 챌린지 인 하남’은 K팝 성지를 꿈꾸는 하남의 이름을 전 세계에 각인했다.

이현재 경기 하남시장(가운데)이 21일 미사문화거리에서 공연을 마친 K팝 댄스 인플루언서들과 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

축제는 21일 도시 전체를 거대한 스튜디오로 바꾼 ‘댄스 필름 챌린지’로 막을 올렸다. 참가자들은 105m 높이 전망대인 유니온타워, 핑크뮬리가 몽환적 풍경을 자아내는 미사경정공원, 활기 넘치는 미사문화거리, 다양한 조형물이 조화를 이룬 미사호수공원 등에서 커버댄스 영상을 제작했다. 이렇게 만들어진 영상들은 유튜브·인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 올려져 누적 조회 수 1000만회 이상을 기록했다.



22일에는 댄스 전문 스튜디오에서 ‘스튜디오 영상 촬영’이 진행됐다. 해당 영상은 다음 달 초 공개된다. 마지막 날인 23일 저녁에는 하남문화예술회관 대극장에서 ‘댄스 퍼포먼스 콘서트’ 공연이 열렸다. 무대에선 우크라이나 ‘텐 유진’(팔로어 2316만), 호주 ‘한나 케이’(팔로어 1836만) 등 20개 팀이 차례대로 경연을 벌였다. ‘로코’(있지), ‘모 아니면 도’(엔하이픈), ‘머니’(리사) 등 히트곡에 맞춘 댄스들로 무대가 채워졌다.



시는 이번 축제를 도약의 기회로 삼을 계획이다. 이현재 시장은 “대한민국 최초의 글로벌 공연문화 중심도시가 되기 위해 축제를 확대·운영하겠다”고 말했다.

