푸틴 "신형 핵 추진 미사일 시험 완료"…핵전력 과시

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 26일(현지시간) 신형 핵추진 대륙간 순항 미사일 '부레베스트니크'에 대한 중요한 시험을 완료했다고 밝혔다.



타스, 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 군복 차림으로 우크라이나 '특별군사작전'에 관여하는 군사령관들과 회의하며 "부레베스트니크의 중요한 시험이 완료됐다"며 "미사일을 전투 임무에 투입하기 전 해야 할 일이 많지만 핵심 과제는 달성됐다"고 말했다.

군 회의 주재하는 러시아 푸틴 대통령. 연합뉴스

그는 이 미사일을 배치하기 전 최종 단계에 대한 작업을 시작해야 한다고 주문했다.



푸틴 대통령은 이번 주 러시아군이 전략핵전력의 모든 구성요소의 훈련을 수행하며 첨단 무기 시제품 실험도 시행했다고 밝혔다.



발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 푸틴 대통령에게 지난 21일 부레베스트니크 시험 발사를 성공적으로 수행했다고 보고하면서 "이 미사일은 약 15시간 동안 공중에 머물렀다. 이것이 한계는 아니다"라고 강조했다. 또 이 미사일이 최소 1만4천㎞를 비행할 수 있다고 설명했다.



게라시모프 총참모장은 부레베스트니크가 미사일 방어와 대공 방어 시스템을 회피할 수 있는 능력을 입증했다고 밝혔다.



북대서양조약기구(NATO·나토)가 'SSC-X-9 스카이폴'이라고 부르는 부레베스트니크는 핵탄두 탑재가 가능하고, 오랜 시간 저공으로 비행하면서 미국의 미사일 방어시스템을 회피할 수 있다.



푸틴 대통령은 2018년 3월 부레베스트니크 개발을 처음 공개하면서 "지구 어디든지 도달할 수 있다"고 강조했다. 특히 탑재된 소형 원자로에서 동력을 확보해 사실상 사거리가 무제한이고 경로 예측이 불가능하다는 점에서 미사일 방어 시스템에 '무적'이라고 자랑해왔다.



푸틴 대통령은 지난 22일 전략핵전력 훈련도 감독했다. 당시 게라시모프 총참모장은 플레세츠크 우주기지에서 야르스 대륙간탄도미사일(ICBM)을, 바렌츠해의 전략핵잠수함이 시네바 탄도 미사일을, 투폴레프(Tu)-95MS 전략폭격기가 공중발사 순항 미사일을 각각 발사하며 육해공 핵 구성요소를 점검했다고 설명했다.



러시아의 핵전력 과시는 우크라이나 문제를 둘러싼 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 헝가리 부다페스트 정상회담이 사실상 무산되고 미국이 러시아 대형 석유 회사 2곳에 제재를 가한 상황에서 이뤄졌다.



미국은 모스크바도 타격할 수 있는 토마호크 미사일을 우크라이나에 공급하는 방안도 고려하고 있다. 푸틴 대통령은 토마호크 미사일의 우크라이나 제공이 갈등을 확대하는 행위라고 비난하고 이 미사일로 러시아 영토를 공격하면 심각한 대응이 있을 것이라고 경고한 상태다.



푸틴 대통령은 26일 사령관들에게 "우선 과제는 우리 군인의 안전과 생명을 보장하는 것"이라고 강조했다. 또 불필요한 사상자를 줄이기 위해 우크라이나군의 항복을 보장하는 조치도 취하라고 주문했다.

