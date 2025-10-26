트럼프 또 “北은 핵 보유국”… 노골적 김정은 구애

아시아 순방길에 오른 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한을 ‘뉴클리어 파워’(Nuclear Power·핵무기를 가지고 있는 국가)라고 또다시 언급하며 김정은 북한 국무위원장과의 회동 의지를 재차 강조했다. 트럼프 대통령이 29~30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한국을 찾는 것을 비롯해 시진핑 중국 국가주석(30일∼11월1일), 다카이치 사나에 일본 총리가 이 기간 동안 이재명 대통령과 정상회담을 가지는 등 ‘외교 슈퍼위크’가 이번 주에 펼쳐진다.

김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령. 조선중앙통신·AP연합뉴스

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 말레이시아, 일본, 한국 등 아시아 순방길에 미 대통령 전용기(에어포스원) 안에서 ‘북한은 미국과 대화하려면 뉴클리어 파워로 인정받아야 한다고 말한다. 그것에 열려 있느냐’는 취재진의 질의에 “나는 그들이 일종의 뉴클리어 파워라고 생각한다”고 답했다. 이어 그는 “그들(북한)이 뉴클리어 파워로 인정받아야 한다고 말한다면 글쎄, 나는 그들이 핵무기를 많이 보유하고 있다고 말할 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난 1월과 3월에도 김 위원장을 “뉴클리어 파워”라고 칭한 바 있다.



아울러 트럼프 대통령은 한국 방문 도중 김 위원장과 비무장지대(DMZ)에서 만날 가능성을 묻자 “그가 연락한다면 그렇게 하고 싶다. 나는 분명히 열려 있다”고 말했다.



트럼프 대통령은 에이펙을 계기로 29일 이 대통령과 만나 정상회담을 가진다. 두 정상은 지난 8월 미 백악관에서 첫 만남을 가진 후 두 달여 만에 다시 얼굴을 마주한다. 3500억 달러(약 500조원) 규모 대미 투자 펀드의 투자, 운용을 두고 의견차가 여전한 가운데 정상 간 만남으로 협상이 급물살을 탈지 주목된다. 시 주석의 방한은 2014년 이후 11년 만이다. 이 대통령과의 첫 만남은 다음달 1일로 예정돼 있다.



또한, 트럼프 대통령은 2기 정부 출범 후 첫 미·중 정상회담을 30일 한국에서 가진다. 관세압박, 희토류 통제 등으로 치고받으며 치열한 힘겨루기로 전 세계의 시선이 쏠린 두 정상의 만남에서 일정한 합의가 나올지 초미의 관심사다.

