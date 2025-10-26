뛰어난 직주근접성… 숲세권 주거환경 강점 [부동산 특집]

두산건설은 최근 충북 청주 흥덕구 신봉동에 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’(조감도)의 견본주택을 열고 본격 분양에 나선다.

청주 운천주공 주택재건축정비사업을 통해 들어서는 단지는 지하 2층~지상 최고 31층, 18개동, 전용면적 59~114㎡ 총 1618가구 규모로 조성된다.

이 중 전용면적 59~114㎡ 705가구를 일반분양한다.

일반분양 물량을 전용면적별로 살펴보면 △59㎡A 118가구 △59㎡B 15가구 △74㎡ 164가구 △84㎡A 285가구 △84㎡B 110가구 △114㎡ 13가구 등이다.

두산건설의 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’가 적용된 대단지로, 운천근린공원(계획)이 맞닿아 있는 숲세권 주거환경이 강점이다.

청주시 원도심에 들어서 입주 즉시 잘 조성된 생활 인프라를 누릴 수 있는 데다 청주테크노폴리스 등 산업단지가 가까워 직주근접성도 우수하다.

또 단지 일대에 대규모 정비사업이 이뤄지고 있어 향후 추가 인프라 개선도 기대해 볼 수 있다. 043-266-1618

