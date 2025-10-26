선호도 높은 중·대형 위주… 교통망도 확충 [부동산 특집]

포스코이앤씨는 경기 오산 세교2지구에 ‘더샵 오산역아크시티’(투시도)를 이달 공급할 예정이다.

이 단지는 지하 4층~지상 44층, 7개동, 전용면적 84~104㎡ 아파트 897가구와 전용면적 84㎡ 오피스텔 90실로 구성된다.

아파트는 △84㎡A 346가구 △84㎡B 233가구 △104㎡ 318가구 등 수요자 선호도가 높은 중·대형으로 이뤄져 있다.

세교지구는 세 차례에 걸친 대규모 개발을 통해 수도권 남부 핵심 주거지역으로 자리 잡을 전망이다. 조성이 완료된 1지구와 공급 막바지에 이른 2지구, 개발계획이 발표된 3지구가 완성되면 총 6만6000여 가구를 품은 신도시로 탈바꿈한다.

단지는 세교2지구에서 지하철 1호선 오산역과 가깝고, 향후 단지 앞에서부터 오산역 방향으로 오산천을 가르는 연결도로가 신설(예정)되면 오산역을 더 가깝게 이용할 수 있을 전망이다. 현재 운행 중인 지하철 1호선에 더해 GTX-C 노선 연장, 수원발 KTX 등 교통망 확충(예정)도 추진되고 있다. 1866-0533

