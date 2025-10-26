월 배당 맞춤형 ‘포트래빗’ 모바일 출시 [재테크 특집]

삼성자산운용은 자사의 ETF(상장지수펀드)?펀드 플랫폼 ‘FunETF’ 내 월배당 포트폴리오 서비스 ‘포트래빗(PortRabbit)’을 모바일 버전으로 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.



포트래빗은 FunETF 회원이라면 누구나 월배당 투자 목적과 배당 성향에 따라 개인 맞춤형 월배당 포트를 만들고 수익률?배당률 등을 관리할 수 있는 서비스이다.

삼성자산운용이 출시한 모바일 기반 ETF 월배당 포트폴리오 서비스 ‘포트래빗’. 삼성자산운용 제공

월배당 투자 목적에 따라 높은 월배당을 원하는 ‘월배당 홀릭(Holic)’, 두 번 배당을 추구하는 ‘한 달에 두 번 배당’, 매매차익 비과세 상품을 원한다면 ‘스마트 절세 투자’ 등 원하는 배당 성향별로 포트폴리오를 만들 수 있다.



특히 ‘나만의 월배당 만들기’는 100만원, 300만원, 500만원 등 원하는 월 배당금을 받기 위해 어떤 ETF를 얼마나 투자해야 하는지 포트폴리오로 쉽게 확인하고 매월 현금 흐름까지 모니터링할 수 있다.



삼성자산운용 관계자는 “포트래빗은 월배당을 받기 위해 어떤 ETF에 투자해야 할지 막막했던 직장인들에게 조언해 주며, ‘셀프 월급 인상’ 효과까지 누릴 수 있는 새로운 서비스”라며 “앞으로도 FunETF 플랫폼의 서비스 경쟁력을 강화해 ETF와 펀드를 활용한 자산관리 서비스를 만들어가겠다”고 말했다.

