매월 원하는 혜택 변경 ‘셀렉트 카드’ 호응 [재테크 특집]

고객이 직접 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 아이디 셀렉트 올 카드’는 주말 소비나 온라인 결제 등에서 맞춤 혜택을 제공한다.

특히 고정비 업종 선택 할인과 생활소비 업종 선택 할인 등 두 가지 주요 혜택으로 구성됐다. 고정비 업종 선택 할인은 △아파트 관리비·통신요금 10% △교육비 10% △국내 전 가맹점 0.7% 중 한 가지를 선택할 수 있다. 생활소비 업종 할인은 △음식점·편의점·할인점·주유 7% △온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 중 하나를 고를 수 있다. 이와 별도로 △해외 가맹점 2% △다이소·여행·도서·와인 5% △디지털 콘텐츠·온라인 멤버십 50% 등 기본 할인도 제공한다.



삼성카드 관계자는 “‘삼성 아이디 셀렉트 올 카드’는 발급 시 원하는 혜택을 선택할 수 있고 카드를 이용하면서도 매월 혜택을 변경할 수 있는 것이 장점”이라고 말했다.



연회비는 국내 전용과 해외 겸용(마스터카드) 모두 2만원이다. 전월 실적, 한도, 가맹점 등 세부 조건은 삼성카드 홈페이지·앱 또는 모니모에서 확인할 수 있다.

