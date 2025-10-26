상속·증여 미리 설계 ‘행복이음신탁’ 런칭 [재테크 특집]

신한투자증권은 지난 7월31일 ‘신한 프리미어 행복이음신탁’ 브랜드를 런칭하며 유언대용신탁 및 증여신탁 서비스를 개시했다.



행복이음신탁은 금전 또는 재산(유가증권, 부동산 등)을 맡기면서 상속·증여가 포함된 생애플랜을 제공하거나 신한투자증권만의 특화된 부가서비스를 결합한 맞춤형 신탁으로 고객님에게 신탁을 활용한 종합자산관리서비스 제공을 목표로 한다.

금전 또는 재산(유가증권, 부동산 등)을 맡기면서 상속·증여가 포함된 생애플랜을 제공하는 종합자산관리서비스 '신한 프리미어 행복이음신탁'. 신한투자증권 제공

행복이음신탁은 위탁자 사후에 재산을 상속받을 수익자를 미리 지정해 생전에 재산 이전 계획을 설계하는 신탁으로, 고객이 원하는 대로 상속 설계가 가능하다. 가족들과의 합의 없이도 고객이 원하는 수익자, 지급액, 지급 시기, 지급 방법 등을 정할 수 있다.



행복이음증여신탁은 증여자가 수증자에게 신탁계약을 통해 사전 증여 후 만기 시점까지 증여된 신탁재산을 관리할 수 있도록 설계된 신탁이다. 자산 증식 및 절세를 위해 사전 증여로 증여 금액을 미리 확정할 수 있고, 고객이 신탁 만기 시점까지 증여한 재산을 직접 관리할 수 있는 것이 특징이다.

