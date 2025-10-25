김민석 총리 “이태원 참사, 공적 책임·안전망 붕괴가 부른 재난”

김민석 국무총리는 25일 이태원 참사와 관련해 “단순한 사고가 아니라 공적 책임과 공적 안전망의 붕괴가 불러온 참담한 재난이었다”고 마했다.
김 총리는 이날 서울시청 광장에서 열린 ‘10·29 이태원참사 3주기 시민 추모대회’에 참석해 “진상을 규명하고 책임자를 처벌하라는 유가족들의 절규 앞에 우리는 아직 자유롭지 못하다”며 이같이 밝혔다.
김 총리는 “이재명 대통령이 ‘국가가 존재하는 가장 근본적인 이유는 국민의 생명과 안전을 지키기 위함이다. 한없이 무거운 책임을 느낀다’고 말씀하셨다”고 전했다.
김 총리는 “국민의 생명과 안전이야말로 국가의 첫 번째 존재 이유”라며 “이태원 참사 이후 재난 대응 기준이 정비되고 예방 체계 강화됐지만 아직도 풀어야 할 숙제가 많다”고 지적했다.
그는 “며칠 전 정부의 합동 감사를 통해 사전 대비 미흡과 총체적 부실 대응이 참사의 원인이었다는 것이 다시 확인됐다”며 “책임에 상응하는 조치를 계속 취해가겠다”고 약속했다. 그러면서 “추모 위원회 위원장으로서, 정부를 대표해 약속드린다”고 강조했다.
김 총리는 추모사를 마친 뒤 외국인 희생자 유가족들의 손을 잡으며 위로를 건네기도 했다.
이날 추모대회는 10·29 이태원 참사 유가족협의회와 행정안전부, 서울시가 공동 개최했다. 참사 이후 유가족과 정부가 공동으로 개최한 것은 이번이 처음이다.
