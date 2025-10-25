'하트시그널2' 장미, 한강 뷰에서 프러포즈 반지 받고 눈물

채널A 예능 '하트시그널2'에 출연했던 방송인 겸 인플루언서 김장미가 남편에게 프러포즈를 받았다.
김장미는 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 남편으로부터 프러포즈를 받는 영상을 게시했다.
영상에는 김장미가 한강을 배경으로 한 장소에서 심플한 드레스차림으로 남편에게 반지를 받는 모습이 담겼다.
김장미는 눈물을 흘리며 기뻐하다 남편을 바라보며 입맞춤 하는 등 행복해하는 모습을 보였다.
이어 김장미는 "프러포즈 받으면 절대 안 울 거라고 생각했는데 우리가 이렇게 어려운 시간을 함께 이겨내고 예쁜 사랑을 할 수 있다는 게 너무 큰 축복인 것 같다"라며 "이 세상에서 오빠와 함께할 수 있다는 것만으로도 충분히 행복하고, 세상이 끝난다 해도 오빠가 내 곁에 있다면 행복하게 마무리할 수 있을 것 같아. 우리 앞으로도 행복하게 잘 살자"라며 남편에 대한 애정을 드러냈다.
이에 지인들은 "너무 예쁘고 멋진 커플", "장미야 행복하게 잘 살아", "결혼 너무 축하드려요", "결혼식 때 너무 예뻤다" 등의 댓글을 남기며 결혼을 축하했다.
한편, 김장미는 1989년생으로 지난 2018년 방영된 채널A 예능 '하트시그널2'에 출연했다.
당시 그녀는 "미국 패션학교 FIT 출신이고 현재 뉴욕에서 큐레이터로 일하고 있다. 내년에 브랜드를 런칭해 한국으로 올 예정"이라고 자신을 소개한 바 있다.
또 방송 후반부에 '여자 메기'로 등장했고 여성 출연진 중에서도 성숙하면서 매력적인 커리어우먼 이미지를 선보여 많은 관심을 받았다.
방송 출연 후에는 다양한 미디어 콘텐츠에 출연하며 인플루언서로 활동했다.
