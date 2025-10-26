바퀴벌레 죽이려던 불에 산모 추락…“여보, 나 이정재야” 5억 뜯긴 50대女 [금주의 사건사고]

때 이른 초겨울 추위가 찾아온 10월 넷째 주에도 전국에서 많은 사건사고가 이어졌다. 경기 오산의 한 주택에서 바퀴벌레를 잡으려다 불을 내 사상자를 낸 20대 여성이 구속되는가 하면 경남 남해에서 10대 친딸을 무차별 폭행한 뒤 방치해 살해한 40대 가수 겸 아나운서도 구속 기소됐다. ‘로맨스 스캠’ 사기도 잇따르자 경찰은 캄보디아 조직과의 연관성을 조사하고 있다.

지난 20일 새벽 경기 오산시 궐동 상가주택 화재 현장. 오른쪽은 배우 이정재를 사칭한 로맨스 스캠 일당이 보낸 AI 조작 자료들. 경기도소방재난본부 제공·JTBC 보도화면 캡처

◆ 바퀴벌레 잡으려 ‘화염방사’…2개월 아기 창문으로 건네고 숨진 엄마

경기 오산경찰서는 중실화 및 과실치사 혐의로 20대 여성 A씨를 구속했다고 지난 22일 밝혔다. A씨는 지난 20일 새벽 5시35분쯤 오산시 궐동 자신이 사는 5층짜리 상가주택 2층 거주지에서 라이터와 스프레이 파스를 이용해 바퀴벌레를 잡으려다가 불을 내 이웃 주민들을 죽거나 다치게 한 혐의를 받는다.

당시 화재로 이 건물 5층에 사는 중국 국적의 30대 여성이 대피 중 아래로 추락해 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 사망했다. 숨진 여성은 2달 전 출산한 산부로, 남편과 함께 생후 2개월 아기를 데리고 옆 건물로 건너가려다가 변을 당했다. 바로 옆 건물 같은 층 세대 주민이 이들 부부로부터 아기를 건네받아 아기는 무사히 구조됐다. 다른 주민 8명은 연기를 들이마시는 등 다쳤다.

A씨는 유튜브 등에서 본 방법으로 스프레이 파스와 라이터를 사용해 종종 벌레를 잡았는데, 사고 당시 침대와 침대 머리맡 쓰레기에 불이 붙으면서 불이 났고 직접 진화하려다 여의치 않자 119에 신고한 것으로 조사됐다.

◆ 친딸 폭행 뒤 뜨거운 물까지…40대 가수 겸 아나운서 구속기소

지역 방송인으로 활동해온 40대 여성이 지난달 21일 경남 남해의 한 행사장을 찾은 모습. JTBC 보도화면 캡처

창원지검 진주지청 형사2부(부장검사 이혜현)는 친딸(18)을 살해한 혐의(살인)로 어머니인 40대 B씨를 구속 기소했다고 21일 밝혔다. B씨는 지난달 22일 남해군 한 주거지에서 친딸을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.

조사 결과 B씨는 친딸을 폭행한 뒤 뜨거운 물을 부어 두피 열상과 화상 등을 입힌 것으로 나타났다. 이후 고통을 호소하는 딸을 이틀 이상 자신 차량에 방치해 사망에 이르게 한 것으로 파악됐다.

당시 B씨는 딸을 남해군 한 병원 응급실에 데려다줬으나, 의료진이 딸의 몸에서 발견된 상처를 보고 범죄를 의심해 경찰에 신고했다. B씨는 경남에서 가수 겸 아나운서로 활동하며 유튜브 채널도 운영한 것으로 알려졌다.

◆ ‘가짜’ 이정재 “나 ‘오겜’ 촬영 중”…‘로맨스 스캠’ 주의보

배우 이정재를 사칭한 로맨스 스캠 일당이 보낸 가짜 운전면허증. JTBC 보도화면 캡처

경남경찰청과 JTBC 등에 따르면 최근 배우 이정재를 사칭한 로맨스 스캠 일당이 경남 밀양에 거주 중인 50대 여성에게 약 5억원을 편취한 사건이 벌어졌다. 이 일당은 “팬들과 소통하기 위해 연락했다”고 접근, AI로 만든 가짜 이정재 사진과 가짜 운전면허증을 보내 피해자를 속였다. 그는 ‘오징어 게임3’를 촬영하고 있다는 얘기를 나누며 피해자와 친분을 쌓고 카카오톡으로 대화를 유도했다.

피해자는 이정재를 직접 만나게 해주겠다는 말에 여러 차례 돈을 보냈다. “여보”, “꿀”이라고 부르는 것을 보고 연인 관계로 발전했다고 속아 약 6개월 사이 5억원의 돈을 송금했다. 경남 밀양경찰서에서 수사가 시작되자 사칭범은 “자신을 믿어 달라”는 메시지를 보내기도 했다.

사건을 넘겨받은 경남경찰청은 캄보디아 조직과의 연관성을 포함해 모든 가능성을 열어두고 로맨스 스캠 일당을 추적하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지