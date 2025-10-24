윤석열·김건희, 오늘 나란히 형사재판…尹은 불출석 전망

[워싱턴=뉴시스] 최진석 기자 = 북대서양조약기구(NATO·나토) 75주년 정상회의 참석을 마친 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 11일(현지시각) 미국 워싱턴DC 인근 델레스 국제공항에서 공군 1호기에 탑승하며 인사하고 있다. 2024.07.12. myjs@newsis.com

윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 형사재판이 24일 서울중앙지법에서 열린다. 다만 윤 전 대통령이 재판에 줄곧 출석하지 않고 있어 두 사람이 동시에 법원에 모습을 드러낼 가능성은 사실상 없어 보인다.



서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 이날 오전 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건의 속행 공판을 연다.



윤 전 대통령은 해당 재판에 15회 연속 출석하지 않아 이날도 피고인 없이 진행하는 궐석재판이 열릴 전망이다.



재판부는 이번 재판 역시 증인신문 전까지 중계를 허용했다.



같은 법원 형사합의27부(우인성 부장판사)는 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 연다.



재판에는 김영선 전 의원이 증인으로 출석한다. 김 여사는 2022년 대선을 앞두고 정치 브로커 명태균 씨로부터 무상으로 여론조사를 제공받고, 그 대가로 같은 해 6월 치러진 국회의원 보궐선거에서 김 전 의원이 공천받을 수 있도록 개입한 혐의를 받고 있다.



이날 서울중앙지법에서는 내란 중요임무 종사 혐의로 구속기소 된 이상민 전 행정안전부 장관의 두 번째 재판도 진행된다.



김 여사의 측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 속행 공판, 김 여사의 집사로 알려진 김예성 씨의 2차 공판준비기일도 열린다.

