장승재 DMZ관광 대표, 평택 인물을 조명한 ‘평택정치 인사이더와 아웃사이더’ 출간

장승재 DMZ관광 대표(대진대 특임교수)가 평택의 조선시대부터 현대까지 인물을 재조명한 ‘평택정치 인사이더와 아웃사이더’를 출간했다.

장승재 대표의 조상은 조선초 태조때 부터 약 650여 년째 조상대대로 평택에 세거해왔다. 장승재 대표는 DMZ관광사업을 하면서 평택출신 암행어사 대표의 상징 박문수 선생 선양사업을 해왔다. 박문수 선생의 위민을 이어받기 위해 2020년에 암행어사박문수문화관을, 2024년에는 암행어사 박문수 선생 기념사업회를 설립해서 운영하고 있다. 이번 책을 출간하게 된 동기도 평택지역 역사인물을 찾아 평택의 문화관광 활성화 찾기 일환이라는 것이 저자의 설명이다.

‘평택정치 인사이더와 아웃사이더’ 표지

책의 구성은 제1부 평택의 입향조와 전통 뿌리를 이어가는 문중에서는 △평택 입향조 및 파조 인물 △평택들에서 역사와 전통을 이어가는 문중과 많은 인물을 배출한 문중 △조선시대 전·후 평택관련 정치인 및 관료 △현대 평택지역을 이끈 선출직 정무 인사 △현대 평택정치 인사이더 정치인 및 관료에는 평택에서 국회에 진출한 선출직 인물 △현대 평택정치 아웃사이더 로 평택에서 국회의원 및 단체장 선거에 출마자 또는 거론된 인물 △평택이 본(원)적이지만 출향인사로 왕성하게 활동한 인물을 알아봤다.

제2부 평택의 무장과 독립운동가 및 장군 그리고 스타에서는 평택 출신의 역대 무인들을 알아봤다. △조선시대(朝鮮時代) 장군들 △무장의 역할을 제대로 한 특별한 문신인물 △임진왜란때 구국활동한 평택출신 인물 △평택의 항일 독립투사 및 독립운동가 △현대 평택출신 장군 스타들을 짚어봤다.

제3부 대한민국 평택의 평화안보적 위상에서는 △대한민국 평화안보 중심 평택의 안보 전략적 가치 △평택 및 주변에 주둔한 대한민국 주요 군부대 △세계 최고 군사기지 캠프험프리스(K-6) △주한미군사령부와 산하 기관 △한·미연합사령부 △유엔군사령부와 산하 기관 △미8군사령부와 산하 부대 △평택의 오산 에어베이스 (K-55, Osan Air Base) 주한미7공군사령부와 산하 부대 등을 소개했다.

저자 장승재 암행어사박문수선생기념사업회장은 “오래전부터 평택에서 태어난 인물에 대해 관심을 갖고 평택의 뿌리와 역사, 인물에 대해서 연구해 왔고 특히 조선시대 이후 평택에서 태어나 국가와 민족을 위해 헌신한 각계의 평택 출신 인물을 조명했다”며 “이 책이 평택 역사인물 및 문화관광의 활성화에 기반이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지