인권위 ‘양평공무원 사망’ 직권조사 착수

국가인권위원회가 김건희 특별검사팀(특검 민중기) 조사를 받은 뒤 숨진 경기 양평군 공무원 사건에 대해 23일 직권조사 개시를 통보했다. 이 사건으로 특검의 강압수사 논란이 제기된 만큼 조사 결과에 따라 파장이 일 전망이다.



인권위 조사총괄과장을 포함한 인권위 조사단 3명은 이날 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실을 방문해 직권조사 개시 사실을 전하고 자료 제출과 조사 일정에 관해 논의했다. 인권위는 숨진 양평군 공무원을 수사한 수사팀을 중심으로 조사하되, 필요시 수사 총괄 책임자인 민 특검까지 대상을 넓힐 방침이다. 한 인권위 조사관은 “조사 기간은 11월14일까지로 예상하지만, 길어지면 결재를 받아 연장할 수 있다”고 설명했다.



양평군 공무원 정모씨는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 일가의 ‘양평 공흥지구 개발 특혜’ 의혹 관련 피의자 신분으로 특검 조사를 받은 뒤 이달 10일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 정씨가 남긴 자필 메모에는 특검의 강압수사 의혹을 제기하는 내용이 담겨 있어 논란이 일파만파 번졌다.



특검팀은 이날 브리핑에서 다음달 4일 양평 공흥지구 의혹과 관련해 김씨의 모친 최은순씨와 친오빠 김진우씨를 불러 조사할 예정이라고 밝혔다. 최씨와 김씨 모자는 시행사 이에스아이엔디(ESI&D)를 통해 공흥지구 개발 과정에서 특혜를 받았다는 의혹을 받고 있다.



아울러 특검팀은 정치브로커 명태균씨와 오세훈 서울시장을 다음달 8일 소환해 대질신문을 할 계획이라고 전했다. 오 시장이 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 과정에서 명씨가 실소유한 것으로 의심받는 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 제공받고, 그 비용을 후원자인 김한정씨가 대납하게 했다는 일명 ‘여론조사 비용 대납’ 의혹 수사와 관련해서다.



12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특검팀(특검 조은석)은 이날 박성재 전 법무부 장관을 내란 중요임무 종사와 직권남용 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 박 전 장관 구속영장이 15일 법원에서 기각된 후 첫 조사다. 그간 박 전 장관 혐의 보강에 주력해온 특검팀은 조만간 구속영장을 재청구할 것으로 보인다.

