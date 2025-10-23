‘尹 구치소 특혜 의혹’ 사실일까… ‘휴대전화 반입’ 강의구 전 부속실장 소환

서울구치소에 수감된 윤석열 전 대통령에게 불법 반입한 휴대전화를 건넨 혐의로 강의구 전 대통령실 부속실장이 최근 경찰 조사를 받았다.

23일 수사당국에 따르면 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 위반 혐의로 고발된 강 전 실장을 지난 17일 피의자 신분으로 불러 조사했다.

강의구 전 대통령실 부속실장. 연합뉴스

앞서 법무부는 강 전 실장이 구치소장의 허가 없이 교정시설 내 보안구역에 휴대전화를 반입했다는 의혹이 제기되자 실태조사를 벌였다. 윤 전 대통령이 구치소에 수용된 올해 1월부터 3월 사이에 휴대전화에 담긴 사진과 동영상을 보는 등 특혜를 받았다는 내용이다. 법무부는 조사 이후 지난달 3일 강 전 실장을 고발 조치했다.

검찰 수사관 출신인 강 전 실장은 윤 전 대통령이 검찰총장으로 재직하던 당시 비서관을 지낸 측근이다.

경찰 관계자는 “강 전 실장을 소환 조사한 것은 사실”이라면서도 “수사 중인 사안에 대해선 말해줄 수 없다”고 말했다.

아울러 경찰은 김현우 전 서울구치소장을 상대로 낸 고발장 6건에 대한 수사도 병행하고 있다. 고발장에는 특별검사팀의 체포 영장 집행 당시 비협조, 더불어민주당의 폐쇄회로(CC)TV 열람 요구에 대한 거부 등 구치소 측이 윤 전 대통령의 수용과 관련해 부적절한 대응을 했다는 주장이 담겨 있다.

김 전 소장에 대한 소환 조사는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지