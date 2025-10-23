완주 ‘구이 수상레저단지’ 준공…“내륙 수상관광 거점으로”

전북 완주 구이저수지 일대에 수상레저단지가 들어서 내륙형 수상 레포츠 관광 활성화에 시동을 걸었다.

전북도와 완주군은 23일 구이저수지에서 ‘구이 수상레저단지’ 준공식을 열고 본격 운영에 돌입했다.

23일 전북 완주군 구이면 '구이 수상레저단지’ 준공식에서 유희대 완주군수가 기념사를 하고 있다. 완주군 제공

구이 수상레저단지는 2016년부터 9년간 총 146억원을 들여 추진된 장기 프로젝트다. 수상레포츠안전센터와 7700㎡ 규모의 수변공원, 계류시설, 공원형 편의 공간, 주차장 등이 새롭게 조성됐다.

특히 지상 2층 규모(연면적 499㎡)의 수상레포츠안전센터에는 장비 보관창고, 탈의실, 샤워실 등 편의시설과 다목적 교육실·라운지 등이 마련돼 체험과 교육, 휴식을 모두 아우르는 복합공간으로 꾸며졌다.

내년 상반기부터는 카누·카약·패들보드 등 무동력 수상레저기구를 중심으로 한 다양한 수상 레포츠 체험 프로그램과 전문 안전교육 과정을 운영해 안전하게 즐기고 배우는 체험형 레저 문화 공간으로 만들 계획이다.

전북도는 구이 수상레저단지를 군산 무녀도 해양레저 복합단지와 연계해 ‘전북형 수상레포츠 관광벨트’를 구축하고, 해안권과 내륙권을 아우르는 수상 레포츠 거점으로 발전시킬 방침이다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “구이 단지는 지역경제 활성화와 삶의 질 향상에 이바지할 내륙형 수상레저의 핵심 거점이 될 것”이라며 “다양한 콘텐츠와 운영 활성화를 통해 지역 수상레포츠 산업을 대표하는 명소로 육성할 계획”이라고 밝혔다.

유희태 완주군수는 “체험을 넘어 지역 관광과 경제 활성화에 기여하도록 수상 레포츠 명소로 키울 방침”이라고 말했다.

