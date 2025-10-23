에버랜드, 루이·후이 새 보금자리 ‘판다 세컨하우스’ 인기

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 이달 초 일반에 공개된 ‘판다 세컨하우스‘에 20여일 동안 약 6만명의 팬들이 다녀가며 인기를 끌고 있다고 23일 밝혔다.

‘판다 세컨하우스’에서 독립 생활을 이어가고 있는 루이바오와 후이바오. 에버랜드 제공

지난 3일 오픈한 판다 세컨하우스는 국내에서 태어난 최초의 쌍둥이 판다인 루이바오와 후이바오를 위해 에버랜드가 약 1년간의 준비 기간 끝에 마련한 아기 판다 맞춤형 공간이다.

보통 생후 1년반에서 2년이 지나면 단독 생활을 하는 판다 특성상 루이바오와 후이바오도 지난 9월부터 판다 세컨하우스로 이동해 강철원, 송영관 등 주키퍼들의 보살핌 속에 활기차고 건강한 독립 생활을 이어가고 있다.

판다 세컨하우스에서는 전면 통창 유리를 통해 한층 가까운 거리와 색다른 시선에서 자유롭게 놀고있는 아기 판다들의 모습을 관람할 수 있어 고객들에게 호평을 받고 있다.

현재 판다월드에서는 러바오와 아이바오를, 세컨하우스에서는 루이바오와 후이바오를 종일 만날 수 있다.

지난 20일부터는 캘린더, 다이어리 등 신년맞이 필수 아이템들을 사랑스러운 바오패밀리의 사진들과 함께 만나볼 수 있는 ‘2026 바오패밀리 시즌그리팅‘ 한정판 굿즈의 사전 판매가 시작돼 내달 2일까지 구매할 수 있다.

한편 에버랜드는 리버 트레일을 비롯해 판다월드, 뿌빠타운 등 동물원을 대표하는 장소들을 방문해 발자국 도장을 모으는 ‘스탬프 투어‘ 이벤트를 내달 16일까지 진행한다. 스탬프 투어 이벤트는 홈페이지 스마트 예약을 통해 사전 혹은 당일 현장 신청후 참여할 수 있으며, 5000원의 체험비가 있다. 에버랜드는 수익금 중 일부를 ‘세계 코끼리 보호기금’에 후원할 예정이다.

