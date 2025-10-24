‘韓 AI 산업’에 몰리는 해외자본… ‘亞 AI 허브’ 전략 본격화

세계적인 기업들이 국내 인공지능(AI) 생태계에 투자하겠다고 나서면서 이재명정부의 ‘아시아 AI 수도’ 전략이 구체화하고 있다. 전력, 데이터센터 등 AI 관련 기반시설(인프라) 구축에 해외자본이 몰리면 경제적 파급효과도 막대할 것으로 기대된다.



아시아태평양 최대 재생에너지 개발·운영 민간발전사업자(IPP)로 꼽히는 뷔나그룹은 23일 한국 재생에너지 분야 및 이와 연계된 AI 데이터센터 구축 사업에 20조원가량을 투자하기로 했다. 기후에너지환경부와 과학기술정보통신부는 ‘재생에너지의 날’인 23일 뷔나그룹으로부터 이 같은 내용의 투자의향서(LOI)를 전달받았다고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽 두 번째)과 니틴 압테 뷔나그룹 회장(세 번째) 등이 23일 서울 여의도 국회 본관에서 20조원 규모의 투자의향서(LOI)를 주고받은 뒤 손뼉을 치며 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 류제명 과학기술정보통신부 차관, 김 장관, 압테 회장, 차지호 더불어민주당 의원, 김우창 대통령실 국가AI정책비서관. 기후부 제공

투자 분야는 크게 재생에너지 솔루션 프로젝트와 AI 데이터센터로 나뉜다. 재생에너지 솔루션에는 태양광, 육상·해상풍력, 배터리에너지저장장치(BESS), 그린수소, 연료전지 등 방대한 범위에서 투자가 이뤄진다. AI 데이터센터에서는 센터 가동을 위한 재생에너지 연계형 대응 투자가 이뤄질 전망이다. 총투자는 ‘500메가와트(㎿) 규모 태안해상풍력 발전 프로젝트와 384㎿ 규모 욕지해상풍력 발전 프로젝트를 포함해 20조원 규모’로 추진한다고 뷔나그룹은 밝혔다.



이번 투자의향서 전달은 지난달 이재명 대통령이 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 회장과의 면담 당시 체결한 AI·재생에너지 투자 협력 양해각서(MOU)를 구체화하는 첫 실질적인 성과다. 뷔나그룹은 블랙록의 완전 자회사다. 기후부는 “이재명정부의 국제사회 투자 유치 노력이 재생에너지 확대와 AI 인프라 고도화라는 주요 국정과제의 실질적 이행으로 이어졌다는 측면에서 큰 의미가 있다”고 평가했다.



최근 정부와 AI 관련 협약을 체결한 오픈AI는 한국을 위한 AI 경제 청사진을 내놓았다. 크리스 리헤인 오픈AI 글로벌 대외협력 최고책임자는 이날 기자 간담회에서 한국이 아시아태평양 지역의 ‘AI 허브’로 도약하기 위해선 △소버린(주권) AI 강화 △글로벌 프론티어 AI 개발사(오픈AI 등)와의 협력을 동시에 추진하는 ‘듀얼 트랙’ 전략을 택해야 한다고 제언했다.



리헤인 최고책임자는 오픈AI의 협력 사례 중 국가 단위는 한국이 아태 지역에서 처음이라고 강조하기도 했다. 오픈AI는 이달 초 삼성전자·SK하이닉스와 대규모 D램 웨이퍼 공급계약을 체결했고, 이들과 함께 한국형 데이터센터 인프라 모델도 설계 중이다. 리헤인 최고책임자는 “AI 인프라가 컴퓨팅→혁신→글로벌 수요→수익→국민 생산성으로 이어지는 성장 고리를 만들 수 있다”고 덧붙였다.



실제 글로벌 기업들의 국내 AI 인프라 투자는 국가 경제와 지역사회에 기여하는 바가 클 전망이다. 카카오는 지난해 가동을 시작한 자사 ‘데이터센터 안산’이 향후 40년의 운영 기간 중 763억원의 직접편익을 창출한다는 연구결과를 공개했다. 간접편익으로는 △2조590억원의 생산유발효과 △9084억원의 부가가치 유발효과 △8931명 규모의 취업유발효과 등이 포함됐다.



이런 내용을 카카오 정책산업 연구 보고서에 담은 김지환 한양대 에리카 경제학부 교수는 “데이터센터가 단순 인프라 구축을 넘어 산업 전반의 생산활동을 촉진하고 새로운 일자리를 창출하며 국가 경제 성장에 실질적으로 기여하고 있음을 보여주는 지표”라고 설명했다.

