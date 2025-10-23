K-뷰티의 중심에서 세계를 잇다…‘2025 오송화장품뷰티산업엑스포’ 개막

충북 청주시 오송이 K-뷰티의 중심에서 세계로의 날개를 폈다.

2025 오송화장품뷰티산업엑스포가 23일 청주오스코에서 개막했다. 이번 엑스포의 주제는 ‘오송, K-뷰티의 중심에서 세계를 잇다’로 오는 25일까지 세계 뷰티 산업의 현재와 미래를 조망한다.

김영환 충북지사는 “오송화장품뷰티산업엑스포는 산업성과 대중성을 동시에 갖춘 전시 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “K-뷰티의 국제 경쟁력을 강화하고 오송이 세계 뷰티 중심으로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

이번 엑스포는 220개 기업이 324곳에서 산업전시, 무역상담, 판매, 콘퍼런스, 뷰티 체험 등 다채로운 행사를 선보인다. 국내외 270여명의 바이어를 초청해 수출상담회 등 K-뷰티 해외 판로 확대에도 힘을 싣는다.

전시홀에서는 기업 간 거래(B2B)와 기업 간 소비자(B2C)가 어우러진 기업 우수제품 전시와 수출상담회가 상시 운영된다. 콘퍼런스홀에서는 청주시장배 미용기술경연대회, 국제 바이오코스메틱 콘퍼런스, 케데헌 코스프레&런웨이쇼, 뷰티 토크쇼 등 뷰티 산업의 변화를 살핀다.

세미나홀에서는 주한프랑스상공회의소가 주관하는 ‘한국 뷰티 브랜드의 유럽시장 진출 전략’ 세미나를 비롯해 악기 연주, 주민 참여형 버스킹 등이 진행된다. 체험존에서는 화장품 만들기, 타투 스티커, 피부 진단기, 뷰티 룰렛 경품 이벤트 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 행사가 마련된다.

이범석 청주시장은 “2013년 오송화장품뷰티세계박람회부터 올해까지 오송에서 이어진 엑스포는 K-뷰티 산업의 중심지로서 오송의 위상을 높이는 데 큰 역할을 해왔다”며 “청주시는 앞으로도 화장품과 바이오 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 도시로 도약하겠다”고 전했다.

