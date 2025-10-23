김민재, 장인·장모 결혼 반대에 "집 문 뻥 차고 들어가"

최유라 김민재 부부. tvN 스토리 '각집부부' 캡처

배우 김민재가 처부모님에게 결혼을 허락받은 방법을 공개한다.

그는 23일 오후 8시 방송하는 tvN 스토리 예능 프로그램 '각집부부'에 아내인 배우 최유라와 새로 합류한다.

김민재는 "드라마 '스파이' 미팅 자리에서 아내를 처음 만났다"며 "첫인상이 차가웠는데 살갑게 인사해주더라"라고 말한다. 그는 "수더분하고 사람들한테 잘 웃어줘서 반했다"고 덧붙인다.

김민재는 "(처음 단둘이 만난 날) 가게에 손님이 한 명도 없었다. 그때 첫 키스를 했다"고 말한다.

또한 "결혼에 대해 부정적이었는데 이 친구라면 결혼할 수 있겠다 싶었다"고 한다.

최유라는 "만난 지 1년 조금 넘었을 때 부모님께 인사드리러 제주도에 내려갔다. 활동을 막 시작하려던 시기라 부모님이 결혼을 반대하셨다"고 말한다.

김민재는 "주도권을 가져오려고 집으로 따라갔다. 문을 뻥 차고 들어가서 '아버지 어머니 사위 왔습니다' 했다"고 한다.

최유라는 "너무 당황스러워서 싸울까봐 걱정했는데 부모님이 전혀 다른 모습이었다"고 말한다.

