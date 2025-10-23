농협, 2025 우리쌀 우리술 K-라이스페스타 대학생 서포터즈 'K-라페크'모집

농협은 오는 11월 28일부터 30일까지 일산 킨텍스에서 열리는「2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타」를 앞두고 대학생 서포터즈 “K-라페크루” 를 10월 29일까지 모집한다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 오는 11월 28일부터 30일까지 일산 킨텍스에서 열리는「2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타」를 앞두고 대학생 서포터즈“K-라페크루”를 10월 29일까지 모집한다.

“K-라페크루”는 MZ세대의 시각에서 국산 쌀로 만든 술과 쌀 가공식품의 가치를 새롭게 조명하고, SNS 콘텐츠 제작과 현장 홍보 활동을 통해「K-라이스페스타」를 알리는 역할을 수행하게 된다.

참가신청은 공식 홈페이지(www.k-ricefesta.co.kr) 및 인스타그램(@k_rice_festa) 내 전용 링크를 통해 신청 가능하며, 모집 인원 제한은 없다.

활동 평가 기준에 따라 정량평가 70점 이상을 달성한 참여자 전원에게 농협경제지주 대표이사 명의의 공식 활동 증서를 수여하며, 우수 활동자 60명에게는 쌀 가공식품 선물세트를 추가로 제공한다.

또한 행사 참관 시 220여 개 부스에서 현금처럼 사용할 수 있는 3천 원 전용 소비쿠폰을 배부한다. 아울러 공식 인스타그램(@k_rice_festa)에서 26일까지 참가신청 인증 이벤트를 통해 총 50명에게 한국농협김치 볶음김치(80g×5개입)을 증정한다.

강호동 농협중앙회장은 “K-라페크루는 젊은 세대의 감각으로 국산 쌀로 만든 술과 쌀 가공식품의 매력을 새롭게 알리는 마중물 역할을 하게 될 것”이라며 “대학생들의 적극적인 참여와 창의적인 아이디어가「2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타」를 더욱 활기찬 축제로 만들어 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

