송미령 장관 "전략작물직불 예산 대폭 확대"…쌀 수급 안정 유도

송미령 농림축산식품부 장관은 23일 "쌀 수급 불균형이 반복되지 않도록 중장기 구조를 개선하겠다"면서 "수급조절용 벼를 포함한 전략작물직불 예산을 대폭 확대하고 전략작물 생산과 연계한 소비 활성화도 적극 지원하겠다"라고 말했다.



송 장관은 이날 충북 청주시 청원구 오창읍의 벼 수확 현장과 쌀 가공시설을 점검하고 수확기 쌀 수급 상황과 농업 현장의 의견을 청취했다.

송미령 농림축산식품부 장관. 연합뉴스

그는 콤바인 수확 작업에 참여한 뒤 농업인들과 올해 작황과 쌀값 동향에 대해 의견을 나눴다.



농업인들은 "최근 쌀값이 회복돼 올해 수매가에 대한 기대가 크다"라고 말했다.



송 장관은 "올해 수확기 대책으로 예상 과잉 물량 16만5천t(톤) 중 10만t을 격리하고 내년 2월 전에 수급을 다시 전망해 상황에 맞는 대책을 추가로 추진할 계획"이라고 말했다.



이어 "올해 예상치 못한 깨씨무늬병 확산으로 피해가 커 이를 농업재해로 인정했다"면서 "신속한 조사 후 피해 농가에 복구비를 지원하고 농가 희망 시 피해 벼를 정부가 전량 매입해 손실을 최소화하겠다"라고 밝혔다.



이날 송 장관이 방문한 청원생명농협쌀공동사업법인은 도정과 쌀 판매만 하는 다른 미곡종합처리장(RPC)과는 달리 쌀 스낵, 떡류 등 쌀 가공제품을 생산해 쌀 산업의 고부가가치화를 선도하는 곳이다.



송 장관은 "이제 미곡종합처리장도 단순 도정을 넘어 가공식품 개발과 신시장 개척으로 역할을 확대해야 한다"면서 "즉석밥, 쌀가루, 가공·간편식 등 고부가가치 산업으로 재편해야 쌀 산업이 지속 가능해진다"라고 강조했다.



농식품부는 쌀 가공산업 육성 정책을 강화해 농업인의 경영 안정과 쌀 소비 활성화를 도모할 계획이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지