코스피, 사상 처음 장중 3,900 돌파…'사천피' 눈앞

코스피가 23일 사상 처음으로 장중 3,900선을 뚫었다.



코스피는 이날 오전 11시 48분께 전장보다 16.96포인트(0.44%) 오른 3,900.64로 3,900선 고지를 넘어섰다.



이는 지난 20일 코스피가 장중 3,800선을 처음으로 돌파한 지 불과 3거래일 만이다.



이날 코스피는 뉴욕증시의 약세와 미·중 무역갈등 재부각에 대한 경계심에 전장보다 47.89포인트(1.23%) 내린 3,835.79로 출발했다.



이후 한때 3,822.33까지 밀렸으나 저가 매수세가 유입되면서 반등에 성공해 3,902.21까지 올랐다.



낮 12시 4분 현재는 전장보다 14.48포인트(0.37%) 상승한 3,898.95에 거래되고 있다.



유가증권시장에서 개인이 3천569억원을 순매수하며 주가 상승을 이끌고 있고, 기관도 장중 순매수세로 돌아섰다. 외국인은 4천131억원 순매도를 이어가고 있다.



이날 한국은행은 예측대로 기준금리를 연 2.50%로 동결했다.



신한투자증권 이재원 연구원은 "미국과 아시아 주식시장이 쉬어가는 가운데 국내 증시는 개인의 저가 매수세가 유입되며 상승 전환했다"며 "개인이 2거래일 연속 순매수하면서 지수 하방을 지지하고 있다"고 분석했다.

