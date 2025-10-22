“문동주한테만 졌지, 폰와류는 잘 쳐냈는데…” 폰와류 ‘탈탈’ 털고도 1승2패로 몰린 삼성 박진만 감독의 진한 아쉬움 [대구 PO 4차전 프리뷰]

[대구=남정훈 기자] “문동주한테만 진거지, 폰세나 와이스, 류현진은 저희가 다 쳐냈죠”

프로야구 삼성과 한화의 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3승제) 4차전이 열린 22일 대구 삼성라이온즈파크. 전날 열린 3차전에서 삼성은 한화 선발 류현진을 상대로 홈런포 두 방을 뺏어내며 4점을 뺏어냈지만, 6회부터 올라와 9회 끝까지 책임진 문동주에게 막히며 4-5로 석패했다. 선발 매치업에서는 후라도가 류현진에게 앞선다는 평가였기에 삼성으로선 뼈아픈 패배였다. 후라도는 7이닝을 버티며 이닝이터의 면모는 보여줬으나 5실점을 하면서 이번 가을야구에서만 3패째를 기록했다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기, 한화 문동주가 8회말 2사 2루 상황에서 삼성 강민호를 삼진 아웃으로 돌려세운 후 포효하고 있다. 뉴스1

벼랑 끝에 몰린 삼성 박진만 감독은 좌타자를 1번부터 6번까지 배치하는 라인업으로 기사회생에 도전한다. 박 감독은 4차전 선발 라인업을 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-김태훈(좌익수)-이재현(유격수)-강민호(포수)-양도근(2루수) 순으로 짰다. 이에 대해 “이재현 선수가 페이스가 다소 떨어진 것으로 보인다. 김태훈 선수는 타격감이 좋아서 둘의 순서를 바꿨다. 류지혁 대신 양도근을 선발 2루수로 넣었다”고 설명했다. 이어 “상대 선발 정우주 선수가 빠른 공이 좋기 때문에 빠른 공에 대처하는 데는 류지혁보다 양도근이 낫다는 판단하게 선발 출전시켰다”라고 덧붙였다.

이날 삼성 선발은 ‘푸른 피의 에이스’ 원태인이 나선다. 항간에는 원태인의 몸 상태에 이상이 있기 때문에 후라도와 선발 순서를 바꿨다는 말이 나왔지만, 박 감독은 “원태인의 몸 상태엔 아무런 문제가 없다. 오늘 투구수나 이런 제한도 없다. 던질 수 있을만큼 던진다”라고 힘줘 말했다. 이어 “후라도, 최원태를 제외한 모든 투수들을 불펜에 쏟아붓겠다. 가라비토도 불펜 대기한다. 가라비토를 쓰고 오늘 이기면 5차전 선발은 최원태가 나선다. 가라비토를 아끼고 이기면 5차전엔 가라비토가 선발로 나간다”고 덧붙였다.

이날 선발로 나서는 한화의 전체 2순위 신인 정우주는 올 시즌 삼성전에서 6경기 등판해 9이닝 동안 단 2점을 내줬다. 이에 대해 묻자 박 감독은 “많이 던진 게 아니라서 큰 의미 없다. 가을야구는 정규시즌과는 분위기가 다르다. 지금 우리 타선은 문동주한테만 졌지, 다른 투수들은 잘 공략해내고 있다”고 답했다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기, 5대4 승리를 거둔 한화 류현진이 문동주를 꼭 안아주고 있다. 뉴스1

박 감독 말대로 삼성은 한화가 자랑하는 ‘폰와류’(폰세-와이스-류현진)을 그야말로 탈탈 털었다. 폰세는 6이닝 7피안타 6실점(5자책), 와이스는 4이닝 9피안타 5실점, 류현진도 4이닝 6피안타 4실점을 기록했다. 대신 1,3차전에서 불펜으로 나선 문동주가 6이닝 10K 무실점으로 완벽투를 펼치면서 삼성이 패했다. 폰와류를 제대로 털고도 시리즈를 1승2패로 열세인 삼성이 억울할 법 하다. 박 감독은 “아쉽다. 이번 시리즈 시작 전에 한화 최강 원투펀치를 어떻게 공략할지 고민이 많았는데, 잘 공략하고도 결과가 이렇게 됐다. 다만 아직 끝난 게 아니니 오늘 승리해서 5차전까지 끌고가겠다”라고 답했다.

