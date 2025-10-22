K팝 걸그룹, 빌보드 진기록 연출 눈길

K팝 걸그룹이 줄줄이 빌보드 신기록을 세우고 있다. 블랙핑크는 멤버 모두가 솔로 자격으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에 진입했고, 트와이스는 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 10번째 진입 기록을 세웠다.



21일(현지시간) 빌보드에 따르면 블랙핑크 멤버 지수는 영국 그룹 원디렉션 출신 가수 제인과 협업한 새 싱글 ‘아이즈 클로즈드(EYES CLOSED)’는 25일자 핫100에서 72위로 데뷔했다.



이에 따라 블랙핑크는 팀 자격으로 핫100에 수차례 진입한 건 물론 네 멤버가 솔로 자격으로 모두 핫100에 진입하는 기염을 토했다. K팝 걸그룹 중 멤버 모두가 핫100에 들어온 건 블랙핑크가 처음으로, 블랙핑크 다른 멤버들인 제니, 리사, 로제는 핫100에 이미 7곡, 6곡, 4곡을 올렸다. K팝 보이그룹까지 범위를 넓히면 글로벌 슈퍼그룹 방탄소년단(BTS)에 이어 두 번째다.



트와이스는 이번주 ‘빌보드 200’에 앨범 두 장을 올리며 10개 앨범을 진입시킨 최초의 K팝 걸그룹이 됐다. 트와이스가 지난 10일 발표한 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 ‘텐: 더 스토리 고스 온(TEN: The Story Goes On)’이 차트 빌보드 200 11위에 올랐다. 앞서 7월 발매한 정규 4집 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’도 117위를 차지했다.

