현대·기아 ‘임직원 아이디어 실물로 제작 발표‘ 아이디어 페스티벌 진행

'2025 아이디어 페스티벌'에 출품해 본선에 오른 차량 수납공간 잠금 시스템 '디지 로그 락'의 모습. 사진=현대차 제공

현대자동차·기아는 22일 경기 화성 소재 남양연구소에서 임직원들이 제안한 아이디어를 실물로 제작해 발표하는 '2025 아이디어 페스티벌' 본선 경연을 진행한다고 밝혔다.

올해로 16회를 맞은 아이디어 페스티벌은 현대차·기아 R&D본부·AVP본부가 2010년부터 매년 개최해 왔다. 임직원들의 연구개발 의지를 북돋우고 창의적인 연구 분위기를 조성하는 데 기여했다는 게 현대차·기아의 설명이다.

이번 경연은 현대차·기아가 전 세계 무대에서 쌓은 입지를 지속 강화하겠다는 의지를 반영해 '글로벌 챌린저'를 주제로 개최됐다. 지난 4월부터 사내 임직원을 대상으로 모빌리티 혁신 아이디어를 공모했다. 사전 심사를 거쳐 본선에 오른 6개 팀에 현대차·기아는 제작비와 실물 제작 공간을 지원했다. 이를 바탕으로 각 팀은 7개월간 자신의 아이디어를 실물로 구현해 냈다. 이날 본선에선 6개 팀이 발표와 시연을 진행할 예정이다.

각 팀은 차량 수납공간 잠금 시스템인 '디지 로그 락', 트레일러 견인 성능 향상 시스템인 '트레일러 토잉 프리 컨디셔닝', 안전벨트를 활용한 차량 제어 시스템 '디벨트', 조향 없이 전 방향 주행이 가능한 모빌리티 '액티브 옴니 내비게이션 트랜스포터', 발달 장애인의 불안증세 해소를 위한 탈부착 패드 'S.B.S', 차량 번호판 기반 차주 연락 서비스 '스냅 플레이트' 등 작품 6점을 소개하며 치열한 경쟁을 벌인다.

각 팀 시연 후 역대 아이디어 페스티벌 수상자들을 비롯한 임직원 심사위원단은 작품 구현성, 독창성, 기술 적합성, 고객 지향성을 평가하고 최종 순위를 결정한다. 대상 수상팀에게는 상금 1000만 원과 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 견학 기회가 주어진다. 최우수상 수상팀에게는 상금 500만원과 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS) 견학 기회가 제공된다.

백정욱 현대차·기아 연구개발인사실장 상무는 "아이디어 페스티벌은 임직원들이 혁신의 씨앗을 싹 틔우는 장"이라며 "앞으로도 더 많은 연구원이 창의 역량을 내재화할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

한편 현대차·기아는 아이디어 페스티벌에서 도출된 내용을 실제 양산에 적용하고 있다.

