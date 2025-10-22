옥주현, 뒷광고 의혹 해명 “내돈내산…한달에 수백만원 투자해”

사진=옥주현 유튜브 채널 화면 캡처

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 일부에서 제기한 유튜브 뒷광고 의혹과 관련 해명했다.

옥주현은 21일 자신의 유튜브 채널에 업로드된 '댓글 읽기는 핑계고'라는 제목의 영상에서 "댓글을 읽으면서 하고 싶은 말이 많다"고 밝혔다.

앞서 옥주현은 앞서 지난 17일 공개한 '두피 관리, 탈모 방지 등을 위한 헤어 케어 루틴을 공개했는데 이후 댓글 등에 뒷광고 주장이 제기됐다.

이에 옥주현은 "영상을 만든 이유는 주변에 제 머리 변화를 본 분들이 '어떻게 머리숱이 많아진 거냐'고 물어서다. 그래서 제품들을 잘 쓸 수 있게끔 알려드리면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

특정 제품 회사에 '영상을 만들었으니 구독자분들도 특가를 이용할 수 있게 해달라'고 부탁드린 건 맞다고 했다. 광고처럼 보일 수 있는 이유다.

옥주현은 하지만 "실제 광고가 아니다. 모든 비용은 제 사비로 지출했고 영상에 나오는 제품들도 다 내가 산다"고 강조했다.

그녀는 무엇보다 좋은 제품이 개발되고 있어서 '한 번 써보자'는 생각에 자신의 머리카락에 투자 중이라고 했다.

이어 "몇 년 동안 이것저것 써보자는 생각에 탈모 예방템에만 한 달에 수백만 원 썼다. 그런데 돈보다 머리가 더 중요하다고 생각한다"고 덧붙였다.

