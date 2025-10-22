‘여자 아베’ 다카이치 일본 총리 “북한 대응 위해 한·미·일 협력 필요”

‘여자 아베’ 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 취임 후 첫 기자회견에서 한국을 ‘중요한 이웃이자 필요한 파트너’라고 언급했다. 북한에 대한 대응을 위해 한국∙미국∙일본의 협력도 강조했다.

다카이치 총리는 21일 밤 도쿄 총리 관저에서 열린 기자회견에서 한미일 안보 공조의 필요성도 강조했다. 그는 “일미한 3국은 북한에 대한 대응이라는 측면에서 안보, 경제안보 협력이 필요하기 때문에 전략적 관점에서도 (협력을) 확실히 추진할 것”이라고 밝혔다.

사진=EPA연합뉴스

‘한국에서는 다카이치 총리 취임에 대한 우려와 기대가 공존한다’는 취재진 질문에 그는 “지금까지 정권 사이에서 구축해 온 일한 관계의 기반에 기초해 일한 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다”며 “(이재명) 대통령과 회담도 희망하고 있다”고 우호적인 입장을 취했다.

그는 “한국은 일본에 중요한 이웃 나라이자 국제사회의 여러 과제에 대응하기 위해 필요한 파트너”라며 “일한 관계 중요성은 지금 한층 커지고 있다. 양국 정부 간에 확실히 의사소통을 추진해 가고자 한다”고 강조했다.

다카이치 총리는 한국 내에서 다카이치 총리의 취임으로 양국 관계가 경색될 수 있다는 일각의 시선에 관해서는 “여러 우려가 있는 듯하다”면서도 “한국 김을 매우 좋아하고 한국 화장품도 쓰고 있고 한국 드라마도 보고 있다”고 답했다. 강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리는 과거 야스쿠니신사 참배를 이어오고 역사∙영토 문제에서도 강경 발언을 반복해 ‘여자 아베’라고 불렸다. 그러나 이날 회견에서는 한국에 대한 호감과 협력 의지를 드러냈다.

사진=AFP연합뉴스

다카이치 총리는 오는 31일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한다. 이와 관련 그는 “각국 정상과 만날 귀중한 기회”라며 “자유롭고 공정한 경제질서를 유지·강화하는 것의 중요성을 호소할 것”이라고 말했다.

다카이치 총리는 오는 27일쯤 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문과 관련해 “일미 관계를 한층 더 높은 단계로 끌어올릴 것”이라며 “일미 동맹은 우리나라 외교 안보의 기축이라고 밝혔다. 그는 “양국 간 과제뿐 아니라 인도·태평양 지역, 중동 정세, 유럽, 우크라이나 문제 등 다양한 현안에 대해 솔직하게 의견을 교환해 정상 간 신뢰 관계를 심화할 것”이라고 말했다.

그는 또 강한 경제로 국익을 지켜내겠다고 다짐했다. 다카이치 총리는 “강한 일본 경제를 구축해 외교·안보에서 국익을 지켜내겠다”며 몸을 깎는 개혁을 추진하겠다는 의지를 드러냈다. 이를 위해 총리 및 각료가 국회의원 수당을 초과하는 급여를 받지 않도록 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지