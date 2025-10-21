누가 봐도 삼성에게 기울던 플레이오프였는데…노시환 결승 투런, 문동주 4이닝 구원 역투로 한화가 분위기 뒤집었다 [대구 PO3차전]

[대전=남정훈 기자] 프로야구 삼성과 한화의 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3승제) 3차전이 열린 21일 대구 삼성라이온즈파크. 지난 18,19일 대전에서 한화와 삼성이 1,2차전을 나눠가지며 1승1패. 다만 분위기는 적지에서 반타작에 성공한 삼성의 우세로 흐르고 있었다. 한화가 자랑하는 ‘원투펀치’인 코디 폰세(6이닝 7피안타 6실점)와 라이언 와이스(4이닝 9피안타 5실점)를 그야말로 ‘탈탈’ 털며 타격감이 절정에 달해있었기 때문. 게다가 3,4차전은 삼성의 원투펀치 후라도, 원태인이 차례로 등판할 예정이라 선발 매치업에서도 우세하다는 전망이었다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 한화 이글스 대 삼성 라이온즈 3차전. 5회 초 2사 3루 때 한화 노시환이 투런 홈런을 친 후 기뻐하고 있다. 연합뉴스

이런 분위기를 사령탑들이 모를 리 없었다. 경기 전 만난 삼성 박진만 감독의 표정엔 여유가 넘쳤고, 질문에 대한 대답도 막힘이 없었다. 반면 한화의 김경문 감독은 예민했다. 2차전 1-5로 뒤진 9회에 등판해 투런포를 얻어맞은 사이드암 엄상백 질문이 나오자 “좋은 얘기만 하자”며 불편한 기색을 드러내며 인터뷰를 서둘러 마치기도 했다. 김 감독은 올 시즌 한화전에 2경기 등판해 2승 평균자책점 0.64로 ‘한화 킬러’로 군림한 후라도에 대해 “이번 PO 1,2차전에서 예상과 다른 결과가 나온 것처럼, 오늘도 예상과 달리 우리 타자들이 잘 칠 수도 있다”며 기대감을 드러냈다.

김 감독의 예상이 그대로 적중했다. 아니 정확히는 정규시즌 데이터는 가을야구에선 그저 참고 사항일 뿐이라는 말이 그대로 들어맞았다. 한화가 문동주의 4이닝 구원 역투와 타선의 힘을 앞세워 5-4로 승리했다. 시리즈 전적 2승1패로 만든 한화는 한국시리즈 진출에 유리한 고지를 점했다. 역대 5전3승제 PO에서 1승1패로 맞선 3차전 승리팀이 한국시리즈에 진출한 확률은 53.3%(8/15)다. 다만 2010년 이후엔 그 확률은 75%(6/8)로 올라간다.

이날 경기는 3회까진 팽팽한 투수전으로 전개됐다. 경기가 요동친 건 4회부터. 한화가 먼저 후라도를 공략하며 기선을 제압했다. 4회 2사 후 채은성이 볼넷을 골라 나간 뒤 폭투를 틈타 2루로 진루했고, 하주석의 우익수 방면 큼지막한 적시 2루타로 선취점을 따냈다. 이어 3차전 들어 첫 선발 기회를 얻은 이도윤의 적시타까지 터지며 2-0으로 달아났다.

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL뱅크 KBO 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기, 5회초 2사 3루 상황 한화 노시환이 역전 2점 홈런을 때린 뒤 홈을 밟으며 기뻐하고 있다. 뉴스1

21일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기, 5회초 2사 주자 2루 상황에서 한화 노시환이 역전 투런 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 뉴시스

프로 2년차였던 2007년 이후 무려 18년 만에 한국에서 가을야구 나들이에 나선 류현진. 3회까지는 전성기 시절을 방불케 하는 구위와 제구를 선보였지만, 어느덧 불혹에 가까워진 그는 4회부터 구위가 뚝 떨어지며 흐른 세월을 실감케 했다. 4회 1사 후 구자욱에게 내야안타, 디아즈를 볼넷으로 내보내 1,2루 위기에 몰렸다. 이어 김영웅에게 던진 시속 134km짜리 체인지업이 밋밋하게 가운데 몰렸고, 김영웅이 이를 놓칠 리 없었다. 힘껏 잡아당긴 타구는 그대로 우측 담장을 넘어갔다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 타구였다. 삼성의 2-3 역전. 이재현을 삼진으로 솎아내며 이닝을 마치는 듯 했으나 류현진은 김태훈에게 또 한 번 솔로포를 얻어맞고 말았다. 1차전에서 폰세를 상대로 홈런을 때려냈던 김태훈은 전직 메이저리거들을 상대로 대포를 가동하며 ‘미친 타격감’을 뽐냈다.

2-4로 뒤집히면서 순식간에 삼성에게 분위기가 기우는 듯 했지만, 한화 선수들은 팀 내 정신적 지주이자 최고참인 류현진을 패전투수로 만들고 싶은 생각이 없었다. 5회 1사 후 손아섭, 리베라토의 연속 2루타로 한 점을 따라붙은 뒤 4번타자 노시환의 투런포로 5-4 역전에 성공했다.

천적 후라도를 상대로 5점을 뽑아낸 김 감독은 6회 무사 1루 위기에서 승부수를 던졌다. 4차전 선발로 예고됐던 문동주를 전격 마운드에 올린 것. 1차전에서 선발 폰세에 이어 7회에 올라와 2이닝 동안 160km가 넘는 공을 뻥뻥 던져대며 삼성 타선을 완벽하게 틀어막았던 문동주로 반드시 3차전을 잡겠다는 심산이었다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기, 한화 문동주가 9회말 마운드에 올라 역투하고 있다. 뉴스1

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기에서 한화 문동주가 4이닝 무실점을 펼치며 5-4로 승리한 후 포효하고 있다. 뉴스1

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기, 5대4 승리를 거둔 한화 류현진이 문동주를 꼭 안아주고 있다. 뉴스1

이틀 만에 마운드에 오른 문동주는 1차전에 비해 구속은 다소 떨어진 모습이었다. 그러나 최고 157km의 ‘광속구’와 포크볼, 커브 등을 앞세워 삼성 타자들을 추풍낙엽처럼 무너뜨렸다. 7회 2사 1,3루 위기에서 ‘홈런왕’ 디아즈를 157km짜리 포심 패스트볼로 중견수 뜬공으로 처리하는 장면은 이날 경기의 백미였다. 8회에도 마운드에 오른 문동주는 선두타자 김영웅에게 안타, 희생번트로 1사 2루에 몰렸으나 김태훈, 강민호를 연속 삼진으로 잡아내고 위기를 벗어났다.

삼성의 9회 마지막 공격. 관심은 김 감독의 9회 마운드 운용에 쏠렸다. 1차전 9-6으로 앞선 9회 세이브를 위해 마운드에 올랐다가 0.1이닝 2실점으로 물러난 마무리 김서현에 대한 믿음이 떨어져있는 상황. 1점차 절체절명의 터프 세이브 상황에서 김 감독은 김서현이 아닌 문동주의 속투를 택했다. 문동주는 선두타자 대타 이성규와 김지찬을 삼진, 김성윤을 2루 땅볼로 처리하며 혼자 힘으로 팀 승리를 지켜냈다. 김 감독의 승부수가 제대로 먹혀든 한 판이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지