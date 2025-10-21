국감 출석한 통신3사 대표… 與野, 해킹 사태 일제히 비판

21일 국회 과학기술정보통신위원회 국정감사에선 올해 통신·금융 분야에서 발생한 대규모 해킹 사태와 관련해 정부의 부실 대응이 도마 위에 올랐다. 여야 의원들은 통신 3사에 철저한 실태 파악과 함께 재발 방지 방안을 마련하라는 질타를 쏟아냈다.

더불어민주당 이훈기 의원은 이날 “무수히 많은 해킹 사고가 일어났는데 과학기술정보통신부는 도대체 뭘 하고 있느냐”며 “국민이 볼 때는 정부의 개인정보 보호 관리 체계가 거의 무용지물이라고 생각할 수밖에 없는 상황”이라고 지적했다. 이 의원은 SK텔레콤과 KT가 해킹 사고를 인지하고도 뒤늦게 신고한 점을 거론하며 “24시간 이내에 신고를 안 하면 과태료를 물게 돼 있는데 수십조원 매출의 통신사에 몇백만원 과태료는 아무 의미가 없는 것 같다. 솜방망이 처벌이 아니냐”고 했다. 이날 국감에는 유영상 SK텔레콤 대표와 김영섭 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표 등 통신 3사 대표가 모두 출석했다.

국민의힘 김장겸 의원은 “SK텔레콤 해킹 사태 때도 KT, LG유플러스를 살펴보라고 그렇게 강조했는데 또 터지고 터졌다”며 “(정부 대응책은) 수박 겉핥기식 개선에 불과하다”고 말했다.

KT 김 대표는 이날 소액 결제 피해와 관련해 “일정 수준으로 수습이 되고 나면 지적하시는 대로 책임을 지는 것이 마땅하다”며 고개 숙였다. 내년 3월 말 임기 만료를 앞두고 사퇴 의사를 밝힌 것으로 해석됐다. 일각에선 김 대표의 사퇴를 촉구하며 연임 도전을 견제해왔다.

김 대표는 피해 고객에 대한 보상안과 관련해 “전체 고객 대상 위약금 면제는 조사 결과에서 드러나는 피해 내용을 보고 판단할 것”이라며 “유심과 단말기 교체 지원 보험 가입 등 추가 보상안도 검토하고 있다”고 밝혔다.

그동안 해킹 피해를 인정하지 않았던 LG유플러스는 이날 피해 의혹을 당국에 신고하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 홍 대표는 ‘한국인터넷진흥원(KISA)에 신고하겠느냐’는 의원 질의에 “그렇게 하겠다”고 답했다. 이어 “사이버 침해 사실을 확인한 이후에 신고하는 것으로 이해하고 있었는데 여러 혼란과 오해가 발생하고 있어 조금 더 적극적으로 검토할 예정”이라고 말했다. 아직 침해 사실이 발견되지 않았지만 국민 염려와 오해를 해소하는 차원에서 추가 절차를 밟겠다는 의미라고 설명했다. LG유플러스는 지난 7월 KISA가 해킹 정황을 확인하고 침해 사고 신고를 권유했을 때만 해도 “유출 정황이 없다”며 신고를 거부한 바 있다.

