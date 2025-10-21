수능날(11월 13일), 관공서·기업 오전 10시 출근

2026학년도 대학수학능력시험이 다음달 13일 치러진다. 정부는 관공서와 기업 출근 시간을 늦추고, 항공기 이·착륙 시간을 조정하도록 하는 등 시험이 안정적으로 시행되도록 만전을 기한다는 방침이다.



교육부는 21일 국무회의에서 ‘2026학년도 수능 당일 안정적 시험 시행을 위한 지원대책’을 보고했다. 올해 수능은 11월13일 오전 8시40분부터 오후 5시45분(시험편의제공대상자 기준 오후 9시48분)까지 전국 1310개 시험장에서 실시된다. 응시자는 전년(52만2670명)보다 3만1504명 증가한 55만4174명이다.



교육부는 경찰청·시도교육청 등과 함께 교통 지원, 소음 방지책 등을 마련했다. 우선 수험생이 교통 혼잡으로 시험장에 늦게 도착하는 것을 방지하기 위해 관공서·기업체 등에 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정하도록 요청한다. 또 오전 6시∼8시10분에는 수도권 지하철 운행을 늘리고, 경찰서 등 행정기관 비상 수송차량을 수험생 이동 경로에 배치해 이동을 지원한다.



영어 듣기평가 시간인 오후 1시10∼35분에는 소음이 발생하지 않도록 항공기·헬리콥터 이·착륙 시간을 조정하고, 포 사격 등 군사훈련도 중단한다.

