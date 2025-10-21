전세 줄고 월세 뛴다… 서울 평균 144만원 ‘역대 최고 기록’

서울 아파트 평균 월세는 144만원으로 집계돼 사상 최고치를 기록했다. 뉴시스

서울 아파트 평균 월세가 144만원으로 역대 최고치를 경신했다. 정부의 대출 규제와 전세 매물 감소가 겹치면서 ‘전세의 월세화’ 현상이 빠르게 진행되고 있다.

21일 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세는 144만원으로, 월별 통계 작성 이래 최고 수준이다. 지난 1월(134만원)보다 10만원가량 뛰며 9개월 연속 상승세를 이어가고 있다.

지난 6·27 대출 규제 이후 내 집 마련 수요가 억눌리고, 기존 전세 세입자들의 계약 갱신이 늘면서 시장에 새 전세 매물이 크게 줄었다.

올해 7~9월 서울 전세 계약 3만2838건 중 44%가 갱신 계약으로, 전년(30%)보다 14%포인트 늘었다.

전세 매물이 줄어들자 월세로 밀려난 세입자들이 급증했다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 연초 3만1814건에서 최근 2만4442건으로 22.9% 감소했다.

전세 물량이 마르자 월세도 가파르게 오르고 있다.

6월 대비 지난달 기준 월세 상승률이 가장 큰 곳은 광진구(3.48%)로, 평균 월세는 169만원을 기록했다. 이어 송파(3.33%), 강동(3.13%), 영등포(2.7%) 순으로 상승폭이 컸다.

정부가 서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶고, 규제지역 주택담보대출을 최대 6억 → 4억(15억 초과 주택), 2억(25억 초과)으로 제한하면서 실수요자의 매매 진입이 어려워진 반면, 전세 공급도 막혔다.

결국 ‘전세→월세’ 전환이 빠르게 진행되는 구조다.

한편 국회에서는 계약갱신청구권을 두 차례로 확대하고 갱신 기간을 2년에서 3년으로 늘리는 임대차보호법 개정안도 추진 중이다.

시장에서는 “집주인들이 전세보다 월세를 택할 가능성이 높아질 것”이라는 관측이 나온다.

업계 관계자는 “대출 규제·갭투자 제한·임대차법 강화가 동시에 작용하면서 월세화 흐름은 더 빨라질 것”이라며 “전세 매물이 줄면 임차인의 주거비 부담은 더 커질 수밖에 없다”고 말했다.

